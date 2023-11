Legenda slovenske komedije ima doma cel živalski vrt #video

V nocojšnji oddaji Kolo sreče bo med tekmovalci tudi boter stand up komedije pri nas, dobrodelnež in ultramaratonec Andrej Težak – Teshky, ki je povedal, da ima doma na Muljavi cel živalski vrt, ki bi ga na poseben način rad predstavil tudi obiskovalcem.

Voditelju Klemnu Bučanu je Andrej Težak – Teshky v oddaji Kolo sreče, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri, zaupal, da želi svojo strast do komedije in ljubezen do živali, ki jih ima na Muljavi, združiti v prav posebno doživetje za obiskovalce, predvsem otroke.

"Na mini kmetiji na Muljavi je veliko zanimivih živali. Začne se že pri perjadi. Imamo zlate peteline, srebrne kokoši, race, afriške kokoši, ki nesejo zelena jajca, bili so fazani, jerebice ... V glavnem z očetom imava take ideje. Imamo različne koze. Od himalajskih, ki jih prestrašiš in izgubijo zavest, pa misliš, da so mrtve, do prašičev. Vietnamskih, ameriških, velikih, malih in dlakavih, za katere misliš, da so ovce," je povedal Teshky in nato razložil, da je ob tem prišel na idejo, da bi rad te nenavadne živali na poseben način predstavil otrokom.

V sodelovanju s komiki bi o vsaki od teh živali otrokom povedal eno zabavno anekdoto. Ob tem je Teshky namignil, da bi bil eden od komikov lahko tudi Klemen Bučan, s katerim že dolga leta sodelujeta na stand up odrih.

"Jaz bi himalajsko kozo, ker si vedno želim narediti 'bu' in ona ..." se je pošalil voditelj in pokazal, kako si predstavlja to kozo, ki ko jo nekdo prestraši, izgubi zavest. S tem je nasmejal vse v studiu. Več v zgornjem videu.

