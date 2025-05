Oskarjevca Paula Haggisa so v torek zvečer na sodišču v Apuliji oprostili obtožb posilstva. 72-letni Haggis, ki je prejel dva oskarja za scenarij in režijo filma Usodna nesreča, je junija 2022 14 dni preživel v hišnem priporu, potem ko ga je 30-letna Britanka obtožila, da jo je tri dni pred filmskim festivalom v Ostuniju posilil v hotelu.

"Za Haggisa je to konec nočne more, ki je povzročila krivičen konec kariere filmskega genija, dobitnika oskarja, režiserja in scenarista, ki so ga cenili po vsem svetu," je v odzivu na razsodbo na sodišču v italijanski Apuliji po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sporočila režiserjeva obramba.

Kanadski filmski ustvarjalec Haggis je leta 2004, istega leta, ko je režiral film Usodna nesreča, napisal tudi scenarij za z oskarji nagrajeno dramo Punčka za milijon dolarjev v režiji Clinta Eastwooda in s Hilary Swank glavni vlogi. Prav tako je bil soscenarist pri Eastwoodovem filmu Zastave naših očetov iz leta 2006 ter dveh filmov o Jamesu Bondu: 007 – Casino Royale (2006) in Kvantumn sočutja (2008).