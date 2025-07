Nemške oblasti so ta teden v Irak izgnale šestčlansko jazidsko družino, čeprav je sodišče le nekaj ur zatem ugodilo njihovi pritožbi na deportacijo. Zeleni so bili pri tem kritični do prvotne odločitve za migracije pristojnega urada in pozivajo k vrnitvi družine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemčija je leta 2023 grozodejstva, ki jih je skrajna skupina Islamska država leta 2014 zagrešila nad jazidsko skupnostjo, prepoznala kot genocid. Borci skupine so takrat pobili okoli 1.200 Jazidov, pripadnikov kurdsko govoreče skupnosti na severozahodu Iraka. Številne ženske in dekleta so prisilili v spolno suženjstvo, dečke pa novačili za otroke vojake.

Šestčlanska družina Jazidov je v Nemčiji živela od leta 2022, a so oblasti zavrnile njeno prošnjo za mednarodno zaščito. Leta 2023 je sprožila pravni spor zaradi predvidene deportacije. Sodišče v Potsdamu je njeno zahtevo zavrnilo, nakar je v torek zjutraj vložila še en ugovor na upravno sodišče v mestu.

To je njeni zahtevi ugodilo in se pri tem sklicevalo na nove okoliščine, ki so pod vprašaj postavile zakonitost prvotne odločitve zveznega urada za migracije in begunce (BAMF) za zavrnitev njene prošnje za zaščito. A družine takrat že ni bilo več v Nemčiji.

Štiri ure prepozno

Na krovu letala je namreč s še 43 ljudmi v Bagdad poletela v torek malo pred 11. uro, sodišče pa je svojo odločitev javilo okrog 15. ure, je v sredo sporočilo notranje ministrstvo v zvezni deželi Brandenburg.

Opozicijski Zeleni so pozvali k takojšnji vrnitvi družine. Max Lucks, ki je v poslanski skupini stranke pristojen za področje človekovih pravic, je obenem zahteval odstop predsednika BAMF, češ da urad z odobritvami letov, kakršen je bil torkov, krši zakonodajo.

V Nemčiji sicer živi največja jazidska diaspora na svetu, ki šteje približno 150 tisoč ljudi.