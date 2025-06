Vlada sprejela nacionalno strategijo o upravljanju migracij in azila

Vlada je danes sprejela nacionalno strategijo o upravljanju migracij in azila. V skladu s to bo ključna prioriteta implementacija evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo začel uporabljati poleti 2026, ter izvedba vseh ukrepov za učinkovito upravljanje z azilom in migracijami, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Nacionalna strategija temelji na posebnostih sistema, ki izhajajo iz geografske lege, omejitev zaradi relativne majhnosti države ter že prepoznanih in obravnavanih potreb ter vrzeli nacionalnega sistema, so še sporočili z urada.

Kaj je v strategiji

Strategija določa naslednje strateške cilje in ukrepe: Učinkovito upravljanje azilnega in migracijskega sistema z namenom zmanjšanja migracijskega pritiska, učinkovito upravljanje zunanjih meja EU, pravičen azilni sistem in sistem za vključevanje, pripravljenost in kontingenčno načrtovanje, uresničevanje celostnega pristopa ter zagotavljanje zmogljivosti za učinkovito izvajanje strategije.

Oblikovanje strategije državam članicam EU nalaga uredba o upravljanju azila in migracij. Strategija naj bi zagotovila učinkovito upravljanje sistema azila in migracij v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz prava EU in mednarodnega prava, ob upoštevanju nacionalnih posebnosti.

Nacionalna strategija Slovenije ob tem temelji na nekaterih že sprejetih dokumentih in jih tudi upošteva.

Med njimi so lani sprejeti nacionalni načrt za izvajanje evropskega migracijskega pakta ter strategiji vlade na področju priseljevanja in skladnega upravljanja državne meje, strategija vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje iz leta 2023, ter letos sprejeti kontingentni načrt zagotavljanja nastanitve in oskrbe povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito.