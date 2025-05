Merz v Bruslju branil zaostritev nemške migracijske politike

Novi nemški kancler Friedrich Merz je med današnjim obiskom v Bruslju branil zaostreno migracijsko politiko svoje vlade. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem na novinarski konferenci po srečanju z Merzem poudarila, da so migracije skupni evropski izziv, ki potrebujejo skupno evropsko rešitev.

Novi nemški kancler Friedrich Merz je po današnjih ločenih srečanjih s predsednico Komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo branil odločitev svoje vlade, da zaostri nadzor na mejah s sosednjimi državami. V skladu z migracijsko politiko nove nemške vlade bodo vsem osebam, ki bodo prispele na nemško mejo brez dokumentov, zavrnili vstop v državo, vključno s tistimi, ki bodo zaprosili za azil.

"Nihče v zvezni vladi ni razglasil izrednih razmer, vključno z mano osebno. Meje nadzorujemo bolj intenzivno, podobno kot lani med evropskim prvenstvom v nogometu," je povedal kancler in poudaril, da so postopki na meji v skladu z evropskim pravom. Pojasnil je, da so sosednje države o tem obveščene.

Foto: Reuters

Von der Leyen: Migracije so skupen evropski izziv

Von der Leyen je medtem dejala, da države članice lahko začasno uvedejo nadzor na notranjih schengenskih mejah, vendar pa mora biti ta ukrep časovno omejen. Drugi predpogoj je, da se o tem država, ki uvede nadzor, tesno usklajuje s sosednjimi državami in Evropsko komisijo. To po njenem vedenju Nemčija tudi počne.

"Migracije so skupni evropski izziv, ki zahteva skupno evropsko rešitev. V tem duhu smo sprejeli pakt o migracijah in azilu," je še povedala predsednica Komisije.

Pozvala je k čimprejšnji implementaciji nove migracijske zakonodaje EU. Temu bo po njenih besedah namenjenih dodatnih tri milijarde evrov sredstev EU, pri čemer podrobnosti ni pojasnila.

Merz in von der Leyen za ničelne carine v trgovini z ZDA

Merz in von der Leyen sta se med drugim pogovarjala o trgovini z ZDA. Zavzela sta se za ničelne carine v trgovini z ZDA.

V četrtek je Merz po telefonu govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ga, kot je dejal, opozoril, da trgovinskih sporazumov ne bo mogel sklepati s posameznimi državami članicami EU, kot je to storil z Združenim kraljestvom.

"Sporočil sem mu, da po mojem mnenju ne smemo zaostrovati trgovinskega spora. Najboljša rešitev bi bila znižanje carin na ničelno stopnjo za vse," je povedal Merz. Obenem se je zavzel za medsebojno priznanje tehnoloških standardov v bodočem trgovinskem sporazumu z ZDA. Napovedal je, da bo med obiskom v ZDA, na katerega ga je povabil Trump, zastopal stališče EU oziroma Evropske komisije, ki je pristojna za trgovinsko politiko EU.

Tako bi rešili trgovinski spor

Von der Leyen je medtem ponovila, da je EU pripravljena odpraviti carine za uvoz ameriškega industrijskega blaga, če bi to storile tudi ZDA.

Komisija si po njenih besedah še naprej prizadeva, da bi v pogajanjih z ZDA našli rešitev za trgovinski spor, ki je izbruhnil zaradi Trumpove odločitve, da uvede dodatne carine na uvoz aluminija, jekla in avtomobilov, pa tudi večino preostalega blaga.

Na vprašanje, kdaj je mogoče pričakovati njeno srečanje z ameriškim predsednikom, je odgovorila, da bo v Belo hišo odšla, ko bo na mizi konkretna rešitev za trgovinski spor.

Nemčija pripravljena na zaostritev sankcij proti Moskvi

Voditelja sta med prvim obiskom novega nemškega kanclerja v Bruslju govorila tudi o ruski agresiji na Ukrajino. Oba sta pozdravila ameriški predlog za 30-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino.

"Mislim, da je pomembno, da je predlog (...) za 30-dnevno prekinitev ognja sprejet in tudi implementiran," je dejala von der Leyen.

Merz pa je že pred tem na skupni novinarski konferenci s Costo poudaril, da je Nemčija skupaj z evropskimi partnericami in ZDA pripravljena zaostriti sankcije proti Moskvi, da bi ta privolila v resnična mirovna pogajanja.

Novi nemški kancler, čigar vlada je položaj nastopila v torek, se ob današnjem dnevu Evrope, ko EU obeležuje začetek evropskega povezovanja, mudi na obisku v Bruslju. Po ločenih pogovorih s predsedniki vseh treh institucij Unije se je odpravil še na sedež zveze Nato, kjer se je sestal z generalnim sekretarjem Markom Ruttejem.

Merz je po telefonu govoril tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in obsodil napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. Obenem mu je izrazil zaskrbljenost nad usodo talcev in humanitarnimi razmerami v Gazi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem je izrazil upanje, da se bodo kmalu začela pogajanja o prekinitvi ognja. Predstavniki Hamasa so sicer danes sporočili, da so se ta teden v Dohi sestali s posredniki iz Egipta in Katarja, a da preboja niso dosegli.