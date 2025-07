Je to tempirana bomba za Donalda Trumpa?

Pred volitvami so ameriški republikanci obljubljali objavo t. i. Epsteinovega seznama oziroma Epsteinovega dosjeja. Okoli seznama, ki naj bi vseboval imena strank, ki so imeli spolne odnose z mladoletnicami iz omrežja zdaj že pokojnega obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, so republikanci pred lanskimi novembrskimi volitvami spletli pravo teorijo zarote. Po zmagi Donalda Trumpa je prišlo do preobrata: objava domnevnega seznama se je vse bolj odlagala, na koncu pa je Trump celo dejal, da seznama ni oziroma da obstaja le ponarejeni Epsteinov seznam. Oglasila pa se je tudi nekdanja Epsteinova partnerica Ghislaine Maxwell. Trdi, da je o seznamu pripravljena pričati pred ameriškimi kongresniki.

Ameriški finančnik Jeffrey Epstein je bil človek, ki je bil zelo povezan s političnimi in poslovnimi krogi. Z njim so se v preteklosti fotografirali in družili številni ljudje, tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in zdajšnji Donald Trump. Leta 2008 je bil obsojen zaradi spolnih odnosov z mladoletnicami.

Teorije zarote o Epsteinovi smrti

Ponovno je bil aretiran julija 2019, in sicer zaradi suma vodenja omrežja mladoletnih prostitutk, ki jih je ponujal bogatim strankam. A sojenja ni dočakal, ker so ga 10. avgusta 2019 našli mrtvega v zaporniški celici. Mrliški oglednik je sporočil, da je umrl zaradi samomora. A številni, zlasti navdušenci nad teorijami zarot, tega niso verjeli, zaradi česar so se začele širiti teorije, da so Epsteina umorili, da ne bi izdal imena vplivnih strank.

Je pa prišlo do sojenja njegovi partnerici, Britanki Ghislain Maxwell. Ta je bila leta 2021 obsojena zaradi vodenja omrežja mladoletnih prostitutk skupaj s svojim pokojnim partnerjem. Naslednje leto so ji tudi izrekli kazen – 20 let zapora.

Trumpovi republikanci pred volitvami: Demokrati skrivajo Epsteinov seznam

Kdo vse je koristil usluge Epsteinovega omrežja mladoletnih prostitutk, se je šušljalo in ugibalo že leta. Čeprav se je Epstein družil s politiki in poslovneži iz vseh političnih taborov, pa so pred lanskimi predsedniškimi volitvami iz domnevnega Epsteinovega seznama strank pravo teorijo zaroto naredili Trumpovi republikanci. Ti so vladajoče demokrate obtoževali, da seznam skrivajo pred javnostjo, ter obljubljali, da ga bodo objavili, ko se bo Trump vrnil v Belo hišo.

Epstein se je družil s številnimi bogatimi in vplivnimi ljudmi, tudi s Trumpom:

Med tistimi, ko so pred volitvami zahtevali objavo domnevnega seznama, je bil tudi Kash Patel, zdaj prvi mož FBI. Trumpov sin, Donald Trump mlajši, je Bidnovo administracijo obtoževal, da skriva seznam, da bi zaščitila pedofile, ki so na njem. Tudi zdajšnji podpredsednik J. D. Vance je lani pred volitvami dejal, da je treba objaviti Epsteinov seznam.

Kdo vse je hodil na Epsteinov otok?

Donald Trump je pred volitvami omenjal tudi Epsteinov seznam – govoril je o seznamu ljudi, ki so obiskali Epsteinov otok (gre za otok Mali sv. Jakob oziroma Litlle Saint James na ameriških Deviških otokih, ki je bil v Epsteinovi zasebni lasti).

Trumpova ministrica za pravosodje Pam Bondi je še februarja letos dejala, da je Epsteinov seznam na njeni mizi in da čaka na preverjanje. A minevali so meseci, domnevni seznam ni prišel v javnost.

Musk: Trump je omenjen v Epsteinovih dosjejih

V začetku letošnjega junija je Elon Musk v času velikega spora s Trumpom v objavi na omrežju X celo zapisal, da je Trump omenjen v Epsteinovih dosjejih in da je to razlog, da niso javno objavljeni.

Ministrica za pravosodje Pam Bondi je še februarja letos trdila, da so Epsteinovi dosjeji na njeni mizi, zdaj pa trdi, da ne obstaja Epsteinov seznam strank. Nanjo se je usul plaz kritik iz vrst gibanja Maga, a jo je za zdaj Trump branil. Foto: Guliverimage

V začetku letošnjega julija je ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Pam Bondi, objavilo, da ne bo objavilo nobenih novih dokumentov, povezanih z Epsteinom. Še več, seznama naj sploh ne bi bilo.

Maga gibanje proti Pam Bondi, Trump jo brani

Zaradi te odločitve so številni pripadniki gibanja Maga, ki še vedno vztrajajo pri objavi Epsteinovega seznama, začeli grajati pravosodno ministrico.

Za zdaj je Trump zaščitil svojo pravosodno ministrico. V objavi na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da fantastično opravlja svoje delo. Epsteina je opisal kot človeka, ki nikakor noče umreti in da nobenega ne zanima Epstein. Zapisal je, da Epsteinov seznam ne obstaja oziroma da obstajajo lažni Epsteinovi dosjeji, ki so jih med drugim napisali Barack Obama, Hillary Clinton in nekateri člani Bidnove administracije.

Bo tempirana bomba raznesla gibanje Maga?

Kot piše švicarski medij Watson, Trumpovi podporniki ne bodo zadovoljni s takimi izjavami: "Želijo razkriti celoten obseg domnevne zarote – četudi Trump zdaj trdi, da si je nekdanji predsednik Obama celoten škandal izmislil. Če Trump ne bo takoj dezaktiviral te časovne bombe, obstaja nevarnost, da se bodo njegovi podporniki razdelili."

Oglasila pa se je tudi Ghislain Maxwell. Ta je pripravljena stopiti pred ameriške kongresnike in govoriti o Epsteinovih dosjejih oziroma povedati svojo plat zgodbe, piše britanski Daily Mail.