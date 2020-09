Avtor Ian Halperin na straneh serije novih knjig z naslovom Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite (Seks, laži in umazani denar najvplivnejše svetovne elite, op. p.) razkriva nove podrobnosti iz življenja pokojnega predatorja na mladoletnice, Jeffreyja Epsteina, in njegovega dobrega prijatelja in pajdaša, britanskega princa Andrewa.

V knjigi, ki bo izšla 24. septembra, je opisanih več kot 12 pričevanj Andrewevih nekdanjih ljubimk, pri čemer so si vse enotne: princ v postelji ne pozna omejitev. "Večina ga opisuje kot džentelmena in drznega ljubimca. Ena mi je dejala, da ji je Andrew v postelji zamajal tla pod nogami, a je bila razočarana, ker je ni več poklical," je pred izidom knjige razkril Halperin.

Princ Andrew je odnos z bratom Charlesom primerjal z odnosom Harryja in Williama. Foto: Getty Images

"Ker v družini ni dobil dovolj pozornosti, je postal plejboj"

Za njegovo spolno razposajenost naj bi bil kriv občutek, da je manjvreden, vedno tik za princem Charlesom, pri čemer naj bi odnos s svojim bratom primerjal z odnosom do svojih nečakov, princa Harryja in Williama. "Na Williama vedno gledajo kot na kraljevega, kot so tudi na Charlesa. Medtem pa sta bila s Harryjem obravnavana kot žureja, prav to naj bi ga vodilo do življenja plejboja," je zapisano v knjigi.

"Ni dobival dovolj pozornosti, zato se je počutil toliko bolj posebnega, ko je v posteljo dobil vsa ta lepa dekleta," še piše Halperin.

Avtor med drugim zagotavlja, da je dobro raziskal življenje 60-letnega princa, a ni pridobil nobenih dokazov, ki bi ga bremenili spolnih odnosov z mladoletnicami. "Ni pa dvoma, da mu je Epstein priskrbel veliko deklet, zato sta tudi bila tako dobra prijatelja," je dodal. "Obseden je z rdečelaskami, zato so Epsteinove skavtinje, vsakič ko sta se sestala, prečesale vse ulice, da bi našle najlepše."

A njuno prijateljstvo naj bi se začelo krhati, ko se je Andrew začel bati Epsteina, saj je spoznal, kakšne informacije ima o njem in kako bi mu lahko škodile. "Nazadnje sta se videla leta 2011 in Andrew je dobesedno rotil Jeffreyja, naj ne razkrije ničesar o njem." Epstein je namreč skrivaj snemal vse, kar se je dogajalo v njegovih rezidencah, posnetki pa ostajajo skriti še danes.

"Če je lahko Epstein na kolena spravil princa, potem si lahko predstavljate, kakšno moč je imel," je še razkril Halperin.

