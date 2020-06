"Princ Andrew se v javnosti lažno prikazuje kot nekdo, ki želi pomagati"

Ameriški zvezni tožilci želijo v okviru preiskave spolnih zlorab mladoletnic pokojnega bogataša Jeffreyja Epsteina zaslišati tudi britanskega princa Andrewa. Prinčevi odvetniki to zavračajo in za zaplet krivijo Američane. Andrew naj bi doslej že trikrat ponudil pogovor s tožilci, ko je dobil zagotovilo, da ni predmet kazenske preiskave.

Odvetniki britanskega princa iz londonske odvetniške pisarne Blackfords pojasnjujejo, da so zahtevali, da sodelovanje s tožilci in pogovor ostaneta zaupne narave. "Na žalost je ministrstvo za pravosodje ZDA prekršilo lastna pravila o zaupnosti s trditvijo, da vojvoda ni ponudil nobenega sodelovanja. Kaže, da jim gre bolj za medijsko pozornost kot za ponujeno pomoč," so zatrdili odvetniki, piše STA.

Princ Andrew vedno znova zavračal pogovor s tožilci

Zvezni tožilec Manhattna Geoffrey Berman je na to trditev odgovoril, da se princ v javnosti lažno prikazuje kot nekdo, ki je pripravljen sodelovati preiskavo. Berman tudi trdi, da je princ doslej vedno znova zavrnil pogovor s tožilci. "Naša vrata so odprta, če je res pripravljen sodelovati," je sporočil tožilec, ki ni omenil obljube o zaupnosti in trditve odvetnikov, da princ ni predmet preiskave.

Pravosodni minister ZDA Bill Barr je pozneje kraljevo družino malce pomiril z izjavo, da si ZDA ne prizadevajo za izročitev princa Andrewa. "Ne gre za izročitev, ampak da nam posreduje nekaj dokazov, več pa o tem ne bom govoril," je za ameriško televizijo Fox News izjavil Barr.

Epstein je dolga leta spolno zlorabljal mladoletnice

Po aretaciji lani poleti je storil samomor v newyorškem zaporu, kar je predmet poplave teorij zarote tako z leve kot desne. Epstein je med svoje prijatelje namreč štel številne politike in vplivne osebnosti. Poleg princa Andrewa med drugim predsednika ZDA Donalda Trumpa in nekdanjega predsednika Billa Clintona.

Ena od Epsteinovih žrtev, Virginia Roberts Giuffre, trdi, da so jo kot najstnico z zasebnim letalom vozili po svetu za spolne odnose z bogatimi in vplivnimi. Trdi, da je bil, ko je bila stara 17 let, med strankami v Londonu in New Yorku tudi princ Andrew. Britanski princ obtožbe odločno zanika, še poroča STA.