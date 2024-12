Domnevni kitajski vohun zaupnik princa Andrewa

Pristojno sodišče v Londonu je namreč v četrtek potrdilo odločitev britanskih oblasti, ki so leta 2023 temu poslovnežu, ki ga navajajo samo kot AH, prepovedale vstop v državo. Označili so ga za "tesnega zaupnika" princa Andrewa, brata britanskega kralja Karla III., ki je skušal izkoristiti njegov vpliv, poroča britanski BBC.

Iz sodbe je razvidno, da je britansko notranje ministrstvo v odločitvi o izgonu menilo, da je bil ta 50-letnik vpleten v tajne in zavajajoče dejavnosti v imenu Kitajske komunistične partije in da bi njegov odnos s princem Andrewom lahko kitajska država uporabila za politično vmešavanje.

Moški se je s princem tako zbližal, da ga je ta leta 2020 povabil na svojo zabavo za rojstni dan, v prinčevem imenu pa je tudi lahko iskal potencialne kitajske vlagatelje. Sodniki so izpostavili še, da se je njun odnos razvil v času, ko je bil princ "pod velikim pritiskom", zaradi česar bi bil lahko ranljiv za zlorabo tovrstnega vpliva.

Sedaj 64-letni Andrew, tretji od štirih otrok kraljice Elizabete II. in princa Philipa, že več let ni del kraljeve družine. Zaradi prijateljstva z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil obtožen spolnih zločinov in trgovine z ljudmi, a je leta 2019 v zaporu pred sojenjem storil samomor, so mu prepovedali nastope v javnosti. Leta 2022 pa so mu odvzeli vojaške nazive po obtožbah, da je spolno napadel eno od mladoletnih Epsteinovih žrtev, ki jih je sicer poravnal s finančnim dogovorom.

Kitajsko veleposlaništvo v Londonu je v odzivu kritiziralo "neutemeljene vohunske zgodbe, ki so usmerjene proti Kitajski". Združeno kraljestvo je pozvalo, naj "preneha ustvarjati težave" in širiti teorijo o kitajski grožnji.

Bivši notranji minister Tom Tugendhat je za BBC danes odnos princa Andrewa s kitajskim poslovnežem označil za "zelo neprijetnega", a izpostavil, da si želi kitajska država zagotoviti vpliv na druge države na različnih točkah, tudi z Združenim kraljestvom.

Buckinghamska palača primera ni želela komentirati. Izpostavili so, da ne delujejo v imenu princa, saj ta ne deluje v imenu kraljeve družine.