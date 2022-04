Nova knjiga: Princ Andrew je obseden s pornografijo

Novinarka in nekdanja urednica revije Vanity Fair Tina Brown je po knjigi o princesi Diani izdala nov bombastičen naslov, knjigo The Palace Papers, v kateri popisuje zadnjih 25 let dogajanja v britanski kraljevi družini.

Kot je povedala ob promociji knjige, je zanjo intervjuvala več kot 120 ljudi, ki so bili oziroma so blizu kraljevi družini in so lahko iz prve roke povedali, kaj se v resnici dogaja za zidovi palač.

Charles je "preveč lačen ljubezni in občutljiv"

O britanskem prestolonasledniku princu Charlesu Tina Brown piše, da "si obupno želi materinega odobravanja," a da ga ne bo nikoli dobil, ker je "preveč lačen ljubezni in občutljiv".

Nek vir iz kraljeve palače ji je dejal, da ima Charles preprosto "napačno osebnost" za okus kraljice Elizabete, "je preveč čustven, zapleten in vase zaverovan." Isti vir je še dejal, da je tudi Charlesov oče Filip menil, da njegov najstarejši sin "ni iz testa za kralja".

Andrew je "pravi sluzavec"

Nič lepših besed viri iz kraljevih krogov niso imeli za drugega sina Elizabete in Filipa, princa Andrewa. Že v internatu naj bi bil zelo nepriljubljen, ker je bil "domišljav in zmotno prepričan v svojo inteligenco". Najraje je imel kosmate šale, kar naj bi ga spremljalo vse do danes, pa tudi pornografijo. Žena nekdanjega ameriškega veleposlanika v Veliki Britaniji je denimo razkrila, da sta z možem v 90. letih Andrewa gostila na svojem posestvu v Palm Springsu, kjer se je princ "za dva dni zaprl v sobo in gledal pornofilme".

Harry se je hotel čim prej poročiti z Meghan

Tina Brown veliko pozornosti v knjigi seveda posveti tudi princu Harryju in njegovi ženi Meghan Markle. Kot trdi, je Harry silil v čim prejšnjo poroko, češ da lahko samo tako zagotovi varnost za Meghan. Šele kot uradna članica kraljeve družina je namreč dobila pravico do enake mere varovanja kot preostali. Njegov starejši brat princ William naj bi ga medtem svaril pred hitenjem v zakon, ker ga je skrbelo, da se Meghan še ni privadila življenju na Otoku in pritisku medijev ter javnosti.

Foto: Guliverimage/AP

Meghan se je med pripravami na poroko znašala nad osebjem

Govorice o tem, da je Meghan Markle vse prej kot prijazna do osebja, se pojavljajo že nekaj časa, zdaj jih potrjuje tudi Tina Brown v svoji knjigi. Kot je zapisala, je bilo še posebej napeto v času priprav na poroko, ko naj bi se Meghan ves čas znašala nad ljudmi, ki so ji pomagali, kričala nanje in postavljala nemogoče zahteve. "Sicer ni nikogar ustrahovala, toda noben drug član kraljeve družine se do osebja ne vede na takšen način," je za knjigo dejal vir iz palače.

