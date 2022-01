Sobarica razkrila bizarno obsesijo britanskega princa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja sobarica v Buckinghamski palači je za medije spregovorila o nenavadnih zahtevah in nemogočem vedenju kontroverznega sina britanske kraljice.

Britanski princ Andrew, ki ga obtožujejo vpletenosti v pedofilske zločine, povezane s pokojnim bogatašem Jeffreyjem Epsteinom, se je znašel sredi še enega škandala. Charlotte Briggs, ki je v 90. letih v Buckinghamski palači delala kot sobarica, je razkrila, da ima princ precej nenavadno obsesijo - plišaste medvedke.

Vsak dan je morala na posteljo pazljivo zložiti zbirko medvedkov

Kot je povedala za tabloid The Sun, je bila ena njenih glavnih zadolžitev skrb za njegovo zbirko 72 plišastih igrač, ki so morale biti zložene po točno določenem vrstnem redu. Ko je začela delati v palači, so jo en cel dan učili le, kako morajo biti medvedki razporejeni na njegovi postelji.

"Največji so bili v zadnji vrsti, najmanjši čisto spredaj, njegova najljubša medvedka pa sta morala sedeti na nekakšnih prestolih na obeh straneh postelje," je dejala, "vsak dan sem za to porabila vsaj pol ure. To je bilo nedvomno najbolj bizarno opravilo, za katero sem bila kdaj plačana."

Razvajeni princ, ki kriči na osebje

Princ Andrew leta 1996 Foto: Reuters V Buckinghamski palači je začela delati leta 1996, ko je imel Andrew 36 let in se je ravno ločil od žene Sarah Ferguson. Kot je povedala nekdanja sobarica, se je princ do osebja vedel izjemno neprijazno. Če mu ni bilo všeč, kako je pospravila njegove medvedke, je kričal nanjo, prav tako se je ob neki priložnosti nad njo znesel, ker ni dovolj dobro zagrnila zaves. "Prekleto, ali ne znaš ničesar storiti pravilno?" naj bi vpil nanjo.

"Takrat sem pomislila: 'Sam jih zagrni.' A tega ne smeš reči, ampak moraš molčati. Bilo je grozno," je dejala Charlotte Briggs, ki je po letu dni dela za princa dala odpoved.

"Ta moški se je boril za svojo državo na Falklandskih otokih, ni pa bil sposoben sam zagrniti zaves," je pristavila, "to pove veliko o njem. Ima se za pomembnejšega od vseh."

