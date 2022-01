Princ Andrew ostal brez vojaških položajev in naziva kraljeva visokost

"Ob odobritvi in strinjanju kraljice je vojvoda Yorški častne vojaške položaje in kraljeva pokroviteljstva vrnil kraljici," so sporočili iz palače po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Prav tako naj ne bi več uporabljal naziva njegova kraljeva visokost, so po poročanju britanskega BBC povedali viri v palači.

Že leta 2019 se je odpovedal javnim dolžnostim

Sin kraljice Elizabete II. se je sicer že leta 2019 odpovedal opravljanju javnih dolžnosti, ki jih imajo člani britanske kraljeve družine.

V ZDA proti njemu poteka sodni postopek v okviru civilne tožbe Virginie Giuffre zaradi spolne zlorabe v sodelovanju s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell. Giuffrejeva trdi, da jo je princ spolno zlorabil, ko je bila mladoletna. Princ Andrew obtožbe zanika.

Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan je ta teden zavrnil zahtevo njegovih odvetnikov, da tožbo zavrže zaradi dogovora o poravnavi podobne tožbe med Epsteinom in Giuffrejevo iz leta 2009, po katerem je v zameno za odstop od tožbe dobila 500 tisoč dolarjev. Sojenje princu se bo tako predvidoma začelo letos jeseni ali pozimi.