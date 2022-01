Ameriški sodnik zavrnil zahtevo princa Andrewa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški zvezni sodnik Lewis Kaplan je zavrnil zahtevo odvetnikov britanskega princa Andrewa, da zavrže civilno tožbo Virginie Giuffre zaradi spolne zlorabe v sodelovanju s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell. Giuffrejeva trdi, da jo je princ spolno zlorabil, ko je bila mladoletna.

Sodnik je v odločitvi zapisal, da trditve Giuffrejeve niso niti najmanj nejasne, saj da navajajo primere spolnih zlorab na treh lokacijah. Navaja tudi, kdo je spolno zlorabljal.

Giuffrejeva trdi, da jo je Epstein ob sodelovanju Maxwellove, ki čaka na izrek zaporne kazni po obsodbi za sodelovanje pri spolnih zlorabah mladoletnic, prisilil v spolne odnose s prijatelji, med katerimi je bil tudi princ Andrew, ki naj bi se zavedal, da je bila takrat kot 17-letnica po ameriški zakonodaji mladoletna.

Princ obtožbe zanika

Princ Andrew obtožbe zanika, njegovi odvetniki pa so skušali prepričati sodnika, da tožbo zavrže zaradi dogovora o poravnavi podobne tožbe med Epsteinom in Giuffrejevo iz leta 2009, po katerem je v zameno za odstop od tožbe dobila 500 tisoč dolarjev.

Odvetniki so trdili, da dogovor pokriva tudi druge ljudi, ki bi bili lahko predmet tožbe, vendar pa je sodnik Kaplan ugotovil, da princ Andrew tam ni izrecno naveden in zato dogovor njega ne pokriva.

Sojenje v tožbi Giuffrejeve se bo predvidoma začelo letos jeseni ali pozimi. Princ Andrew je zaradi škandala konec leta 2019 odstopil od vseh svojih dolžnosti v sklopu kraljeve družine.

Epsteina preganjali, kasneje se je obesil, Maxwellova čaka na izrek zaporne kazni

Epsteina so zaradi spolnih zlorab preganjali že leta 2008 na Floridi, ko je priznal le kršenje zakonov o prostituciji in dobil pogojno kazen. Ponovno so ga aretirali leta 2019, nakar se je v newyorškem zaporu obesil.

Tožilci so potem sprožili pregon Maxwellove, ki jo je porota v New Yorku decembra spoznala za krivo sodelovanja v zlorabah mladoletnic in čaka na izrek zaporne kazni.