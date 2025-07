Pozor: Če imate katero od teh naprav, takoj ukrepajte!

Eden največjih svetovnih proizvajalcev tako imenovanih "powerbankov" oziroma prenosnih polnilnih baterij za pametne telefone in druge mobilne naprave, kitajski Anker, je v samo mesecu dni oznanil kar dva odpoklica določenih modelov polnilnikov, ker predstavljajo tveganje za pregrevanje, ki lahko vodi tudi do samovžiga ali eksplozije ter posledično požara ali telesnih poškodb. Prvi odpoklic je zadeval zgolj trg v ZDA, najnovejši pa je globalen in vključuje tudi prenosne polnilne baterije, ki jih je bilo pred časom mogoče kupiti v Sloveniji.

Katere polnilne baterije so odpoklicane

Globalni odpoklic prenosnih polnilnih baterij Anker vključuje naslednje modele, je podjetje oznanilo na uradni spletni strani:

- Anker Power Bank (10K, 22.5W), model A1257,

- Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W s kablom USB-Ce), model A1647,

- Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W), model A1652,

- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, kabla USB-C in Lightning), model A1681,

- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, s kablom USB-C), model A1689.

Prikaz, kje na prenosnih polnilnih baterijah je številka modela. Fotografija sicer zadeva model powerbanka, ki je bil vključen v odpoklic septembra lani. Foto: Anker / Posnetek zaslona

Kaj storiti, če imate doma eno od naštetih naprav

V podjetju Anker uporabnike pozivajo, naj na eni od stranic ali pa na zadnjih strani njihove prenosne baterije znamke Anker preverijo, ali ima katero od zgoraj navedenih oznak modelov.

Če ugotovijo, da odpoklic zadeva tudi njihovo napravo, naj jo nemudoma prenehajo uporabljati. Preden se je znebijo, naj na uradni spletni strani družbe Anker izpolnijo obrazec (povezava do obrazca), s katerim lahko zaprosijo za nadomestno prenosno polnilno baterijo ali pa za vrednostni bon, unovčljiv v Ankerjevi spletni trgovini.

Trije odpoklici v manj kot letu dni



Foto: Shutterstock

Anker je prvi nedavni odpoklic prenosnih mobilnih baterij oznanil septembra lani. Takrat so ugotovili, da so okvarjene notranje litij-ionske baterije v najmanj treh modelih tako imenovanih powerbankov, prenosnih polnilnikov za mobilne naprave, in sicer modelih Anker 334 MagGo Battery, Anker Power Bank in Anker MagGo Power Bank. Interne oznake modelov so A1642, A1647 in A1652.



Drugi odpoklic je sledil 12. junija, ko je Anker o baterijah, ki bi lahko predstavljale nevarnost za uporabnike, obvestil izključno kupce v ZDA, saj je šlo za model, ki je bil na voljo samo na ameriškem trgu. Odpoklic je zadeval Anker PowerCore 10000, številka modela A1263.



Tretji, globalni odpoklic, je Anker razkril prejšnji teden.

Kako se znebiti potencialno nevarne polnilne baterije?

Anker ob tem, da naj jih nemudoma prenehajo uporabljati, lastnike odpoklicanih mobilnih baterij poziva, naj jih sprva shranijo na varno mesto, ki pa naj ne bo koš za smeti. Obstaja namreč možnost, da se notranja baterija naprave pregreje in začne taliti plastično ohišje polnilnika, v najslabšem primeru pa lahko baterija tudi zagori in s tem predstavlja nevarnost za povzročitev požara.

Uporabniki naj odpoklicane powerbanke po izpolnitvi obrazca za nadomestno napravo ali dobroimetje nato čim prej odnesejo v zbirne centre, ki sprejemajo tudi naprave s prenosnimi (litijevimi) baterijami, še poziva Anker.

Seznam zbirnih centrov v Sloveniji, kjer lahko odložite odpadne prenosne baterije in akumulatorje, lahko preverite na tej povezavi.