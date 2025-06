Nekatere zelo priljubljene brezplačne aplikacije za pametne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOS, ki uporabnikom ponujajo storitve navideznega zasebnega omrežja (VPN) – ta na spletu zagotavlja določeno mero anonimnosti, nesledljivosti in dostop do nekaterih sicer nedostopnih vsebin – se močno trudijo zakriti, da imajo v resnici kitajske lastnike. To je lahko problematično, saj lahko organi pregona na Kitajskem od vsakega podjetja v državi zahtevajo, da jim izroči podatke o uporabnikih, srž uporabe VPN za mnoge uporabnike pa je ravno obljuba večine ponudnikov te storitve, da ne bodo hranili evidenc o spletnih straneh in iskanjih svojih strank.

Skrivaške aplikacije so zelo priljubljene - to je primer le ene

Aplikacijo Turbo VPN za pametne telefone z operacijskim sistemom Android – Samsunge, Googlove Pixle, Honorje, Xiaomije, OnePluse, Realmeje in druge – so uporabniki na svoje pametne telefone do zdaj prenesli že več kot stomilijonkrat.

Turbo VPN je le ena od najmanj sedemnajstih priljubljenih aplikacij VPN, ki prikrivajo, da imajo v resnici kitajske lastnike. Foto: Posnetek zaslona

Je ena najbolj priljubljenih aplikacij v trgovini Google Play, ki ponuja brezplačni dostop do VPN - navideznega zasebnega omrežja. Med več kot devetimi milijoni ocen je tudi precej slovenskih, kar pomeni, da so jo za svojo vzeli tudi slovenski uporabniki.

To ni nenavadno, saj je aplikacija Turbo VPN, če na Googlu iščemo "najboljše aplikacije VPN za Android", v samem vrhu rezultatov iskanja. Google nam jo bo predlagal pred nekaterimi širše uveljavljenimi aplikacijami VPN, kot so ProtonVPN, NordVPN, SurfShark in druge.

Kaj je VPN?



VPN je kratica za Virtual Private Network, kar lahko prevedemo v navidezno zasebno omrežje. Storitev VPN deluje tako, da se naša naprava najprej poveže z oddaljenim računalnikom (tako imenovanim proxy ali namestniškim strežnikom), prek katerega nato obiskujemo druga spletna mesta.

Po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 in medijski blokadi z obeh strani so predvsem Rusi kljub prepovedi uporabe VPN, ki v državi velja od leta 2017, množično posegli po tovrstnih aplikacijah. Foto: Shutterstock

Razlogov za uporabo VPN je več, najpogostejši pa so skrivanje identitete, skrivanje prave lokacije in zavarovanje brezžične spletne povezave.



Prikritje prave lokacije je lahko uporabno ne le za to, da uporabnik oteži sledenje svojemu brskanju po spletu, temveč tudi za dostop do spletnih vsebin, ki v njegovi državi niso na voljo.



Zelo se trudijo zakriti, kdo je v resnici v ozadju

Kdo je izdal aplikacijo Turbo VPN? Kot razvijalec je navedeno podjetje Innovative Connecting. Kot je razvidno v trgovini Google Play, trenutno ponuja tri različne aplikacije, vse pa so povezane z navideznimi zasebnimi omrežji oziroma tako imenovanimi VPN.

Podjetje Innovative Connecting ima uradno sedež v Singapurju, toda to je po navedbah iniciative Tech Transparency Project, ki velika tehnološka podjetja že skoraj desetletje poziva k večji odgovornosti in preglednosti njihovih poslov, zgolj krinka za resnične upravljavce aplikacij.

Sledi vodijo na Kitajsko

Kot so v nedavnem poročilu razkrili pri Tech Transparency Project, si izdajalci oziroma razvijalci kar sedemnajstih trenutno priljubljenih aplikacij za pametne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOS, ki ponujajo storitve VPN – med njimi je tudi omenjena Turbo VPN – prizadevajo zakriti, da so v resnici povezani s Kitajsko oziroma da niti v ozadju v resnici vlečejo kitajska podjetja.

Nobena od domnevno problematičnih aplikacij ne razkriva, da ima v resnici kitajske korenine. Kot razvijalci oziroma izdajatelji so navedena podjetja, kot so Lemon Seed, Lemon Clove, Autumn Breeze, Innovative Connecting. Gre za podjetja, ki so povezana s tehnološkim podjetjem Qihoo 360, ki ima sedež v Pekingu na Kitajskem. V nekaterih primerih je Qihoo 360 neposredni lastnik slamnatih podjetij, ki domnevno izdajajo te aplikacije, v nekaterih pa so ključne osebe razvijalcev oziroma izdajateljev aplikacij povezane s podjetjem Qihoo 360. Foto: Unsplash

Več aplikacij je med drugim lastniško povezanih s kitajskim tehnološkim podjetjem Qihoo 360, ki je že od leta 2020 na ameriškem seznamu sankcioniranih kitajskih tehnoloških podjetij, saj po navedbah oblasti v ZDA sodeluje s kitajskimi oboroženimi silami in več kitajskimi ministrstvi.

Zakaj je to lahko problematično?

Navidezna zasebna omrežja oziroma VPN mnogi zvečine uporabljajo za zaščito zasebnosti, saj spletnim mestom otežujejo, da bi ugotovila, kdo jih obiskuje, za zaobitje geolokacijskih omejitev, za katerimi so zaklenjene določene vsebine, v določenih državah tudi za zrtje skozi zastor cenzure, ki jo izvaja domača oblast.

Več največjih in najbolj znanih ponudnikov storitev VPN uporabnike poskuša pritegniti z zavezo, da o njih ne zbirajo nobenih podatkov oziroma da ne vodijo nobene evidence spletnih strani, ki jih obiskujejo njihovi uporabniki. Če ponudnik storitve VPN teh obljub ne daje, obstaja možnost, da beleži zgodovino spletne aktivnosti uporabnikov.

Ameriški medij NBC News je pred dnevi poročal, da so razvijalci le dveh od sedemnajstih aplikacij, ki jih Tech Transparency Project obtožuje prikrivanja povezanosti s Kitajsko, zatrdili, da te povezave ni. Foto: Shutterstock

Če gre za kitajskega ponudnika storitev dostopa do navideznega zasebnega omrežja, je zadeva po navedbah Tech Transparency Report bolj problematična. Ponudniki VPN v kitajski lasti morajo namreč upoštevati kitajsko zakonodajo o nadzoru podatkov, ki kitajskim organom pregona ali obveščevalcem dovoljuje, da lahko kadarkoli in brez sodnega naloga vpogledajo v katerekoli osebne podatke uporabnikov kitajskih spletnih platform.

Katere priljubljene aplikacije VPN so povezane s Kitajsko

Tech Transparency Project je kot povezane s Kitajsko, bodisi prek lastnikov na Kitajskem bodisi prek ključnih oseb, ki imajo interese na Kitajskem, identificiral naslednje aplikacije.

Google Play (Android):



Turbo VPN - Secure VPN Proxy, Turbo VPN Lite - VPN Proxy, VPN Proxy Master - Safer Vpn, X-VPN - Private Browser VPN, Speedy Quark VPN - VPN Master, vpnify - Unlimited VPN Proxy, Ostrich VPN - Proxy Unlimited, Snap VPN: Super Fast VPN Proxy, Signal Secure VPN - Robot VPN, VPN Proxy OvpnSpider, HulaVPN - Fast Secure VPN, VPN Proxy AppVPN.

AppStore (iOS):



X-VPN - Super VPN & Best Proxy, Ostrich VPN - Proxy Master, VPN Proxy Master - Super VPN, Turbo VPN Private Browser, VPNIFY - Unlimited VPN, VPN Proxy OvpnSpider, WireVPN - Fast VPN & Proxy, Now VPN - Best VPN Proxy, Speedy Quark VPN - VPN Proxy, Best VPN Proxy AppVPN, HulaVPN - Best Fast Secure VPN, Wirevpn - Secure & Fast VPN, Pearl VPN.