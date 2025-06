V poletnih dneh so jagode med najbolj priljubljenimi sadeži, a žal tudi med tistimi, ki vsebujejo največ ostankov pesticidov. Zaradi tanke lupine in intenzivnega škropljenja se pogosto znajdejo na vrhu lestvic najbolj onesnaženega sadja. Čeprav so videti sveže in čiste, lahko s seboj prinašajo snovi, ki jih z običajnim spiranjem ni mogoče odstraniti. V nadaljevanju vam razkrijemo preproste korake, s katerimi boste jagode očistili temeljito in jih lahko brez skrbi uživali.