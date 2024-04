Smoothie, ki bo poskrbel, da se boste ves dan dobro počutili

Po jutru se dan pozna, zato svojemu telesu privoščite le najboljše. Zjutraj se nam velikokrat mudi v službe, šole in opravljat ostale dnevne aktivnosti, zato lahko hitro pozabimo nase in na svoje telo. Veliko ljudi zjutraj sploh ne zajtrkuje, kar je popolnoma razumljivo, saj zjutraj vsi hitimo in pojavi se časovna stiska. Zjutraj poskrbite, da zaužijete vsaj nekaj vitaminov in kalorij. Odlična možnost zdravega zajtrka je zeleni smoothie, ki ima vse, kar vaše telo potrebuje.