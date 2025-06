To je resnica, kako telovadba vpliva na izgubo kilogramov

V poplavi hitrih diet, napitkov in čudežnih rešitev se zlahka izgubimo. Večina izbere bližnjico, ki pa zelo redko prinese trajne rezultate. Če želimo zdravo in dolgoročno izgubiti kilograme, je ključna kombinacija prehrane in gibanja. Verjetno se tega vsi zavedamo, pa se še vedno sprašujemo: zakaj je telovadba pri hujšanju tako zelo priporočljiva? Ali ni dovolj le prehrana? V tem članku bomo razjasnili, zakaj vadba ni le koristna, ampak nujna sestavina uspešne in trajne preobrazbe.

Foto: Shutterstock

Kaj so kalorije in zakaj so v procesu hujšanja pomembne?

Kalorije so merska enota za energijo. Naše telo potrebuje energijo za vse, od dihanja, prebave in gibanja do razmišljanja. Če zaužijemo več kalorij, kot jih porabimo, telo presežek shrani in to je najpogosteje v obliki maščobe. Če pa jih zaužijemo manj, kot jih porabimo, telo začne porabljati zaloge, kar vodi v izgubo kilogramov. Zato je temelj hujšanja vedno energijski primanjkljaj – zaužiti moramo manj kalorij, kot jih porabimo. To je dejstvo, pred katerim si veliko ljudi zatiska oči.

Foto: Shutterstock

Vadba poveča porabo kalorij

Ena največjih koristi vadbe je povečana poraba kalorij. Ko se gibamo, telo porablja energijo. Intenzivnejša in daljša je vadba, več kalorij pokurimo – a ni vsaka vadba enako učinkovita. Na primer visokointenzivni treningi porabijo več energije kot hoja, vendar ima tudi vsakodnevno gibanje svoj učinek, če ga izvajamo redno.

Vadba pa ima še eno prednost: pomaga ohranjati mišično maso med hujšanjem, kar je bistvenega pomena, saj mišice porabijo več energije kot maščobno tkivo in to tudi v mirovanju.

Foto: Shutterstock

Kako izračunati svojo dnevno energijsko potrebo?

Za osnovni izračun dnevne energijske potrebe se uporablja formula Mifflin-St. Jeor, ki je ena najbolj natančnih.

Foto: Taja Kaja Cekuta

Primer: 65 kilogramov, 170 centimetrov, 30 let, zmerna vadba (1,55) BMR = (10 × 65) + (6,25 × 170) − (5 × 30) − 161 = 650 + 1062,5 − 150 − 161 = 1401,5; 1401,5 × 1,55 = 2172 kalorij (dnevna potreba)

Vadba in presnova v telesu

Redna vadba ne vpliva le na to, koliko kalorij porabimo, ampak tudi na to, kako učinkovito telo te kalorije uporabi. Trening spodbuja delovanje hormonov, kot so inzulin, leptin in grelin, ki uravnavajo apetit, presnovo maščob in občutek sitosti. Vadba tudi povečuje občutljivost na inzulin, kar pomeni, da telo bolje porablja glukozo iz hrane in s tem zmanjša tveganje za kopičenje maščobe.

Foto: Shutterstock

Kakšno vadbo izbrati?

Najbolj učinkovita vadba za hujšanje je kombinacija kardio vadbe (tek, kolesarjenje, hitra hoja) in treninga moči (uteži, vaje z lastno težo). Kardio pomaga porabiti več kalorij, medtem ko trening moči ohranja ali povečuje mišično maso. To pomeni, da ne izgubljamo le teže, ampak gradimo telo, ki bo porabljalo več energije tudi, če miruje.

Foto: Shutterstock

Redna vadba ima močen vpliv na naše zdravje

Vadba pa ni samo za hujšanje, saj vpliva na celoten organizem. Zmanjšuje stres, izboljšuje spanec, povečuje samozavest, uravnava hormone in znižuje tveganje za kronične bolezni. Ljudje, ki se redno gibajo, lažje ohranjajo stabilno težo tudi po koncu hujšanja.

Foto: Shutterstock

