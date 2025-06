Vse več Slovenk in Slovencev se navdušuje nad padlom, športom, ki v zadnjih letih osvaja Evropo. Gre za dinamično mešanico tenisa in squasha, ki navdušuje zaradi svoje dostopnosti, družabnosti in hitrega napredka, ki ga osvojijo tudi rekreativni igralci.

Kaj je padel?

Padel je ekipni šport, ki se igra v dvojicah na manjšem zaprtem igrišču, obdanem s steklenimi stenami, ki so del igre, kar je precej podobno kot pri squashu. Loparji so manjši in brez strun, igra pa je izredno dinamična, a manj naporna za sklepe kot na primer tenis. Ravno zaradi dostopnosti in hitrega učenja postaja padel izredno priljubljen med rekreativci vseh starosti.

Ekipni šport, ki poskrbi za zabavo. Foto: Shutterstock

Zakaj padel osvaja svet?

Za rast priljubljenosti padla je zaslužnih več dejavnikov. Med njimi so enostavna pravila, hitro učenje in dejstvo, da je šport izredno družaben. Padel omogoča intenzivno rekreacijo, hkrati pa ponuja zabavo in napetost. Velik plus je tudi to, da zaradi manjšega igrišča in dvojic hitreje pride do tekoče igre.

Padel je najbolj razširjen v Španiji. Postal je celo drugi najbolj igrani šport takoj za nogometom, vse pogosteje pa se pojavlja tudi v urbanih središčih drugod po Evropi.

Padel je šport, ki je osvojil Španijo. Foto: Shutterstock

Zvezdniki ga obožujejo

Padel je izjemno priljubljen tudi med zvezdniki. Nogometaš Cristiano Ronaldo ga igra celo vsak dan, zato se mnogi sprašujejo, če je to šport, ki ga bo mogoče prevzel še bolj kot nogomet.

Padel tudi v središču Ljubljane

Trend padla je okužil tudi Slovenijo. V zadnjem letu so pri nas odprli več deset novih igrišč, zanimanje pa je vedno večje, kar se odraža tudi na povsem zapolnjenih terminih. K temu pa bodo pripomogla tri nova igrišča, ki so se pred kratkim odprla na strehi nakupovalnega centra Aleja v Ljubljani. "Ljudje nas ne obiščejo več samo zaradi nakupov, temveč tudi zaradi izjemnih športnih vsebin, ki jih ponujamo," je ob odprtju igrišč povedal direktor Aleje Toni Pugelj.

To je več kot le rekreacija

Čeprav padel na prvi pogled deluje kot zabava, se z njim ukvarja tudi vedno več tekmovalcev. Organizirajo se turnirji, podjetja ponujajo tečaje za začetnike in rekreativne lige, športne trgovine pa beležijo večje povpraševanje po opremi za padel. Ravno ta preplet rekreacije, druženja in možnosti za napredek je tisto, kar to zvrst postavlja med športe prihodnosti.

Tudi v Sloveniji lahko pričakujemo vedno več tekmovanj v padlu. Foto: Shutterstock

