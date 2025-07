Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) na državni ravni za leto 2025 potrdilo rekordno podporo športu. Skupno je za izvajanje programa namenilo 16.652.022 evrov, kar predstavlja pomemben mejnik v podpori športnim organizacijam in razvoju športa.

Minister Matjaž Han je podpisal odločbe in pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje LPŠ za leto 2025 v višini 16,6 milijona evrov, upravičenci pa bodo odločbe prejeli prihodnji teden.

"S povečanjem sredstev želimo zagotoviti boljše pogoje za izvajanje športnih programov na nacionalni ravni. Poseben poudarek dajemo podpori mladim športnikom, razvoju kakovostnega in vrhunskega športa ter delovanju ključnih športnih organizacij," je v sporočilu za javnost ministrstva dejal Han.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do sredstev so nacionalne panožne športne zveze, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite ter druge organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni in izvajajo programe v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Razpis po mnenju ministrstva zagotavlja stabilno delovanje nacionalnih športnih programov in organizacij s poudarkom na športu otrok in mladine, kakovostnem in vrhunskem športu ter programih za Slovence v zamejstvu.

Komu bodo dali več denarja?

Največji del sredstev bo usmerjen v delovanje mladinskih in članskih reprezentanc, kar pomembno prispeva k dolgoročni krepitvi slovenskega vrhunskega športa.

V okviru LPŠ za 2025 so povišali sredstva predvsem za sofinanciranje programov športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (zvišanje za 57 odstotkov), delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez ter programe športa Slovencev v zamejstvu, so še sporočili z ministrstva.