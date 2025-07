Porsche je s tretjim modelom dosegel pomemben mejnik #foto

Porsche je potreboval 12 let, da je izdelal prvi milijon enega svojih ključnih modelov – kompaktnega športnega terenca macana. Tega so predstavili leta 2013, zdaj pa je iz tovarne zapeljal jubilejni milijonti avtomobil. Za primerjavo, Porsche je za prvi milijon izdelanih 911 potreboval 54 let, za cayenna pa so potrebovali 18 let.

Macan je za Porsche tudi letos najbolje prodajani model. V prvi polovici leta so jih kupcem dostavili več kot 45 tisoč, kar je bilo 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Skoraj 60 odstotkov macanov je bilo v prvih šestih mesecih letošnjega leta povsem električnih. Klasično gnani macan prejšnje generacije je na voljo še zunaj Evrope, a sčasoma se bo bencinsko gnani macan umaknil električnemu nasledniku. Kdaj se bo to zgodilo in ali bi lahko za električnega macana vzporedno izdelali še hibridno različico, uradno še ni znano.