Klasični ali električni porsche? Prodajna realnost je zanimiva in zgovorna.

Porsche je moral lani v Evropi predstaviti novega macana in sicer zato, ker prejšnji ni bil več v skladu z evropsko zakonodajo na področju kibernetske varnosti. Ker je novi macan nastal na električni platformi, so lahko starega s klasičnim motorjem prodajali le še izven Evrope. Trenutno sta torej globalno na voljo tako stari kot novi macan, sobivanje obeh z nasprotnima modeloma pa je tudi zanimiv test za nemškega proizvajalca prestižnih in športnih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

V prvem polletju 2025 je macan postal Porschejev najuspešnejši model. Prodali so jih več kot 45 tisoč, kar je bilo 15 odstotkov kot v enakem obdobju lani. Okrog 57 odstotkov macanov je imelo električni pogon.

Prodajni podatki so torej dobri, a pri Porscheju še vedno razmišljajo o vzporedni novi izvedbi macana s klasičnim motorjem. Če bi tak avtomobil proti koncu desetletja res izdelali, bi nastal na platformi PPC in bi si tehnično zasnovo delil z novim audijem Q5. V vsakem primeru se bo prihodnje leto klasični macan umaknil tudi z ostalih trgov.

Največ skrbi še naprej zaradi strmega padca na Kitajskem

Macan je torej letos pri Porscheju uspešnejši od cayenna. Teh so prodali 41 tisoč oziroma 23 odstotkov manj kot v prvem polletju lani. Ob tem so Nemci letos prodali še 25 tisoč modelov 911, sledili pa so še panamera s skoraj 15 tisoč vozili, cayman/718 s 10 tisoč in taycan z nekaj več kot 8.300 vozili.

Porsche je skupno sicer prodal 146 tisoč avtomobilov, kar je šest odstotkov manj kot lani v enakem obdobju. Ključni trg ostaja Severna Amerika s 43 tisoč prodanimi vozili. Porscheju še naprej pada prodaja na Kitajskem, ki se je letos znižala za dodatnih 28 odstotkov. Do konca junija so na največjem svetovnem trgu prodali le še 21 tisoč avtomobilov. V rekordnem letu so Kitajcem leta 2021 prodali še 95 tisoč avtomobilov, kar je danes nedosegljivo.