Dobiček padel za 42 odstotkov, uprava Porscheja: "Brez panike, vse nadziramo ..."

Foto: Gregor Pavšič Porsche se je v zadnjih mesecih znašel v ospredju premikov v globalni avtomobilski industriji. Legendarna znamka športnih avtomobilov, športnih terencev in tudi električnih avtomobilov je najbolj med nemškimi znamkami občutila spremembe predvsem na kitajskem trgu. Tamkajšnja prodaja se je v zadnjih letih zdesetkala.

Globalno prodajni rezultati v prvem četrtletju letošnjega leta niso dramatično slabi. Prodali so 71 tisoč avtomobilov, lani v enakem obdobju 77 tisoč. Padec prodaje je 7,9-odstoten.

Foto: Gregor Pavšič

Padec na Kitajskem so delno kompenzirali drugje. Povečala se je namreč prodaja v ZDA, kjer so letos registrirali 37 odstotkov več avtomobilov kot lani. Delno je to povezano tudi s specifičnimi razlogi na področju lanskega uvoza vozil in uvedbe novih modelov.

Na Kitajskem je bila prodaja letos 42 odstotkov pod lanskim izkupičkom. Luksuzni trg avtomobilov na Kitajskem je v močnem padanju zanimanja, saj domača konkurenca nudi avtomobile pod magično mejo milijona juanov. Porsche za zdaj ostaja pri svojih cenah in Kitajcev ne bo mamil s popusti.

V nadaljevanju leta bodo ključni prodajni uspehi v ZDA, saj je na Kitajskem preobrat težko pričakovati – zanimanje za Porsche med Kitajci strmo pada že več let. V ZDA bodo pomemben dejavnik višje carine, katerih učinek je še precej nepredvidljiv.

Kot smo že pisali, so se preostali nemški premijski proizvajalci že začeli prilagajati kitajskemu trgu. Audi je tako poskrbel za namenske avtomobile in s kitajskim partnerjem SAIC vpeljal znamko AUDI. Ta odpravlja štiri kroge na sprednjem delu avtomobila. Prvi avtomobil so razkrili nedavno na avtomobilski razstavi v Šanghaju.

Foto: Gregor Pavšič

Več kot polovica macanov je električnih

Porsche je letos precej povečal delež elektrificiranih avtomobilov. Med 71.740 prodanimi (lani 77.640) je bilo takih 39 odstotkov (26 odstotkov povsem električnih, preostalo priključni hibridi). Prodali so 14.186 električnih macanov, skupaj pa 23.555 macanov – zunaj Evrope so trenutno še na voljo s klasičnim motorjem. Prodaja macana je letos višja za 14 odstotkov. Za 27 odstotkov je letos narasla tudi prodaja panamere (7.769 vozil).

Bolj kot prodaja je problematičen donos iz prodaje. Če so imeli lani v prvih treh mesecih dobrih devet milijard evrov prometa, je letos promet dokaj podoben pri 8,8 milijarde evrov. Toda če sta prodaja in promet stabilna, je drugače pri dobičku. Ta je upadel kar za 41 odstotkov. Porsche je lani v prvem četrtletju zaslužil 1,28 milijarde evrov, letos le še 760 milijonov evrov. Donos je bil 8,6-odstoten, še lani je bil pri 14,2 odstotka.

Letos 1,3 milijarde dodatnih investicijskih stroškov

Kje so razlogi? Pri Porscheju navajajo dodatne stroške in investicije v prihodnost, ki bodo precej poslabšale poslovni rezultat v letošnjem letu. Nemci si bodi privoščili za 1,3 milijarde evrov dodatnih investicij – te bodo usmerjene v avtomobile, razvoj na področju programja in baterij ter organizacijskih sprememb. V prvem četrtletju so za te programe že namenilii 200 milijonov evrov.

"Odločno vlagamo v prihodnost znamke Porsche – v izdelke, programsko opremo in ukrepe, ki nas bodo dolgoročno okrepili. Posebni stroški bodo kratkoročno vplivali na naše rezultate," pravi Jochen Breckner, član uprave za področje financ in IT.

Skladno z rezultati prvega četrtletja je uprava Porscheja prilagodila letošnje obete za poslovne rezultate: