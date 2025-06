Registrske oznake, celo držalo za kavo: to je cestna različica dirkalnika za Le Mans

Porsche je izdelal cestno legalno različico svojega uspešnega dirkalnika za vztrajnostne dirke. Ta sodi v razred LMDh in si na svetovnem prvenstvu WEC deli ovinke s konkurenčnimi dirkalniki kot sta ferrari 499 in alpine A424, prav tako pa je uspešen tudi v severnoameriškem prvenstvu IMSA. Pri Porscheju so serijski avtomobil izdelali pred letošnjo 24-urno dirko v Le Mansu in s tem spomnili tudi na podoben projekt iz leta 1975, ko so cestni dirkalnik uredili za italijanskega grofa Gregoria Rossija di Montelera.

Foto: Porsche

Foto: Porsche

Razvoj cestnega "dirkalnika" v ZDA, kratico je dodal Roger Searle Penske (RSP)

Nemci avtomobila niso izdelali iz dirkalnika, temveč so vozilo na kolesa spravili povsem z ničle. Projekt so zaupali svojem ameriškemu oddelku in dirkaški ekipi Penske. Njegov lastnik Roger Searle Penske je avtomobilu tudi “posodil” oznako RSP.

Porscheju 963 RSP so morali dodatki smernike, prostor za registrsko oznako, prav tako zavorne luči, podvozje so zvišali do najvišje mogoče točke in nekoliko omilili zunanjost avtomobila. V notranjosti so dodali celo držalo za pijačo. Za zagon je zanimivo še vedno potreben prenosni računalnik. Kjerkoli se bo ta avtomobil lahko legalno pokazal na cesti, bo zagotovo požel veliko zanimanja. Pri Porscheju so za potrebe fotografiranja in vožnje v cestnem prometu izkoristili podporo francoskih organov in truda organizatorja dirke v Le Mansu . Za volanom je sedel Timo Bernhard.

Motor podoben kot v porscheju 918 spyder

Avtomobil poganja 4,6-litrski twin-turbo motor V8, ki nudi okrog 680 “konjev”. Okrog 80 odstotkov motorja si deli z modelom 918 spyder, ki pa je imel še motor z delovno prostornino 3,4 litra. Pri Porscheju niso razkrili podatkov o zmogljivosti vozila.

Za zdaj so Nemci izdelali le enega porscheja 963 za cestno uporabo, a ob zanimanju kupcev bi lahko izdelali še dodatne primerke. Okvirna, resda neuradna cena, takega ekstremnega športnega avtomobila je okrog pet milijonov evrov.

Foto: Porsche