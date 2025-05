Veliko nagrado Francije v prvenstvu motoGP je v Le Mansu ta konec tedna spremljalo 311.797 gledalcev, kar je nov rekord za dirke motociklističnega svetovnega prvenstva. Zmagal je francoski motociklist Johann Zarco (Honda LCR). V dirki, polni kaosa z menjavami gum in podaljšanimi kazenskimi krogi, je na koncu slavil s skoraj 20 sekundami naskoka pred Špancema Marcom Marquezom (Ducati) in Ferminom Aldeguerjem (Ducati Gresini).

Sobotno sprintersko dirko je dobil Marc Marquez in s tem spet prevzel vodstvo v skupnem seštevku SP pred bratom Alexom Marquezom (Ducati Gresini), ki je bil drugi. Starejši Marc je slavil prav na vseh sprintih letos.

Današnji kaos mokre dirke je pred domačimi privrženci izkoristil Johann Zarco, startal v ozadju, se v uvodu izognil padcu in slavil svojo drugo zmago v elitnem razredu motoGP in prvo po veliki nagradi Avstralije 2023 v Phillip Islandu. Izkušeni Zarco je s čustveno zmago postal šele prvi Francoz, ki je slavil na domači dirki po letu 1954.

Johann Zarco je prvi Francoz, ki je zmagal na dirki za VN Francije po letu 1954! Foto: Reuters

"Neverjetno je, še vedno ne razumem, kaj se dogaja. Potreboval bom nekaj časa, da ugotovim, moral sem biti previden zaradi dežja. Poleg tega je ob toliko ljudeh čarobno. S to izbiro gum je bil pravi užitek. Mahati množici ljudi v zadnjem krogu se ti zgodi enkrat v življenju," je po dirki dejal Zarco.

Marc Marquez je z drugim mestom povišal naskok pred bratom Alexom, ki danes dirke po dveh padcih ni končal, na 22 točk. Pod odrom za zmagovalce sta končala še dva Španca, Pedro Acosta (KTM) in Maverick Vinales (KTM Tech3).

Kaos se je nadaljeval še dlje kot v Teksasu

Podobno kot na tretji dirki sezone v Teksasu je bilo tudi danes pred dirko kaotično, a se je tokrat kaos nadaljeval še precej dlje po startu. Zaradi deževja je po uvodnem ogrevalnem krogu večina dirkačev zavila v bokse po gume za mokro stezo.

Po krajšem premoru in novem ogrevalnem krogu pa je okoli polovica dirkačev zavila vnovič po gume za suho stezo, nekaj jih je ostalo na tistih za mokro. Vsi, ki so drugič zavili po nove pnevmatike, so dobili tudi kazen dveh podaljšanih krogov.

Foto: Reuters

Odlično je sicer startal Marquez in prišel mimo domačega aduta Fabia Quartararoja (Yamaha). A Francoz, zmagovalec kvalifikacij, je vrnil udarec le nekaj zavojev kasneje. Težave v uvodu je imel zadaj Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki se je po trku z Joanom Mirom znašel na tleh.

Quartararo si je hitro privozil sekundo prednosti pred Marcom, ki ga je nato prehitel tudi mlajši brat Alex. Quartararo je sicer prvi odslužil kazen prvega dolgega kroga in nazadoval na peto mesto.

V četrtem je tudi Aldeguer zapeljal mimo Marca na drugo, nato pa skupaj z Alexom odslužil kazen, tako da je Marc vseeno začasno prevzel vodstvo. A sledil je šok za domače, saj je na nekoliko bolj moker del steze zapeljal Quartararo in dirko končal v pesku.

Foto: Reuters

Po novih odsluženih kaznih je Aldeguer prevzel vodstvo pred Marcom in Alexom, sledilo je še več kaosa, ko sta brata zapeljala po nove mokre gume. To je kasneje storil tudi Aldeguer in še nekateri drugi takrat v ospredju, tako da je vodstvo po vsem tem kaosu podedoval Zarco z lepo prednostjo pred Miguelom Oliveiro, Marcom in Alexom.

Marqueza sta nato prišla mimo Oliveire, dirka pa se je zatem končno umirila. Zarco je vozil z devetimi sekundami prednosti pred Marcom, Alexom in Acosto, ki je tudi prišel mimo Oliveire.

Zarco je odličen tempo nadzoroval do konca in le še stopnjeval prednost, Marc je imel dobri dve sekundi prednosti pred Alexom, ta je varno vozil na tretjem mestu. A za slednjega do konca ni šlo gladko, na tleh se je znašel pet krogov pred koncem in padel na šesto mesto.

Foto: Reuters

Na tretje mesto se je odpeljal Acosta, Alex pa se je tri kroge pred koncem še enkrat znašel na tleh in tokrat ni nadaljeval. Dva kroga pred koncem je zadnje mesto na odru za zmagovalce Acosti odščipnil Fermin Aldeguer, novinec si je privozil prve klasične stopničke v kraljevskem razredu.

Naslednja preizkušnja v svetovnem prvenstvu razreda motoGP bo 25. maja velika nagrada Velike Britanije v Silverstonu.