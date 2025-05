Quartararo kaže, da so Ducatiji vendarle premagljivi

V lepem sončnem vremenu je v Le Mansu opoldanske kvalifikacije dobil 26-letnik iz Nice Fabio Quartararo. V razredu motoGP je tako premagal šestkratnega svetovnega prvaka Marca Marqueza (Ducati) in njegovega brata Alexa Marqueza (Ducati Gresini), ki bosta na sobotni popoldanski šprinterski in nedeljski osrednji dirki za veliko nagrado Francije še v prvi štartni vrsti. Iz druge vrste bodo začeli Španca Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) in Maverick Viñales (KTM Tech3) ter Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki so se zvrstili od četrtega do šestega mesta.

Za Yamaho in Quartararoja je to drugi zaporedni "pole position" (pred dvema tednoma mu je uspelo že v Jerezu), je pa vseh pet dirk dobil Ducati (tri Marc Marquez, eno Alex Marquez in eno Bagnaia). Quartararo je s 50 točkami šesti v skupnem seštevku letošnjega prvenstva, na čelu so Alex Marquez (140), Marc Marquez (139) in Bagnaia (120).