Na eni največjih motociklističnih klasik, dirki v Jerezu v Andaluziji, je sploh prvič v najmočnejšem razredu motoGP zmagal Alex Marquez (Ducati Gresini) in tudi tudi prevzel vodstvo v seštevku sezone. Drugi je bil Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), tretji pa Italijan Francesco Bagnaia (Ducati).

Marc Marquez (Ducati), do te dirke vodilni v seštevku svetovnega prvenstva razreda motoGP, je po napaki v tretjem krogu, ko je s tretjega mesta zdrsnil v pesek, sicer nadaljeval, a ni več mogel višje kot do 12. mesta. V boju za zmago pa je bil mlajši od bratov, Alex Marquez, na koncu boljši od Fabia Quartararoja. Francoz je v soboto zmagal v kvalifikacijah, a potem padel na sprinterski dirki, v nedeljo pa je vendarle prišel do zmagovalnega odra.

Alex Marquez Foto: Reuters Z zmago je Alex Marquez tudi prevzel vodstvo v prvenstvu, zdaj ima 140 točk, eno več kot Marc Marquez, ki je tokrat dobil le štiri točke. Tretji je Francesco Bagnaia, ki je klasično dirko v Jerezu končal na tretjem mestu, je tretji tudi skupno, s 120 točkami.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Francije v Le Mansu čez 14 dni.