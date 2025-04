Kalle Rovanperä je odpeljal eno svojo najboljših dirk, saj je do zmage na reliju Kanarski otoki na Gran Canarii prišel z najboljšim časom na kar 14 od 18 hitrostnih preizkušenj, tudi na zadnji imenovani "power stage", ki prinaša dodatne točke v svetovnem prvenstvu. Mladi Finec je tako na četrti dirki letošnjega prvenstva WRC vendarle prišel do prve zmage in svoje 16. na najvišji ravni.

Dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä (Toyota) je na reliju Kanarski otoki zmagal 53,5 sekunde pred osemkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem (Toyota), ki zadnja leta nastopa sam na izbranih dirkah. Uspeh Toyotine tovarniške ekipe sta na tretjem in četrtem mestu dopolnila Elfyn Evans in Takamoto Katsuta. Sledili so jim trije vozniki s Hyundaijem, Adrien Fourmaux, ki je zasedel peto mesto, je za zmagovalcem zaostal že več kot dve minuti in pol, aktualni svetovni prvak Thierry Neuville pa na sedmem mestu skoraj tri.

"To je prav neverjetno. Nisem imel najboljšega začetka sezone, a v takšnih pogojih sem spet pravi," je Rovanperä poudaril v prvi izjavi, ki je skupno na tej dirki osvojil vseh možnih 35 točk.

Reli Kanarski otoki, končni vrstni red:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +53,5

3. Elfyn Evans (Toyota) +1:17,1

4. Takamoto Katsuta (Toyota) +2:02,9

5. Adrien Fourmaux (Hyundai)

6. Ott Tänak (Hyundai)

7. Thierry Neuville (Hyundai)

8. Yohan Rossel (Citroen)

Poglejte vrhunce sobotnega dirkanja na Gran Canarii:

V skupnem seštevku letošnjega svetovnega prvenstva je na prvem mestu ostal Evans s 109 točkami, Rovanperä je zdaj drugi s 66, tretji je Neuville (Hyundai) z 59. Sezona se bo nadaljevala med 15. in 18. majem na Portugalskem.