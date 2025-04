Dvakratni svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä do zdaj ni imel najboljše sezone, zdaj pa na reliju Kanarski otoki vendarle dirka kot v šampionskih sezonah 2022 in 2023. Dobil je pet od šestih petkovih hitrostnih preizkušenj in ima že skoraj 27 sekund prednosti pred drugouvrščenim Sebastienom Ogierjem. Na prvih petih mestih je pred sobotnim nadaljevanjem dirke kar pet Toyotinih dirkačev.