Avtor:
S. K.

Torek,
12. 8. 2025,
16.55

Torek, 12. 8. 2025, 16.55

Ema Kozin oktobra na Norveškem proti legendi ženskega boksa

Avtor:
S. K.

Ema Kozin | Ema Kozin se oktobra vrača v ring. | Foto Boštjan Podlogar/STA

Ema Kozin se oktobra vrača v ring.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin se po skoraj dveh letih premora spet vrača v ring. V soboto, 4. oktobra, se bo v dvorani Nova Spektrum v Lillestroemu na Norveškem pomerila z 43-letno veteranko Cecilio Braekhus. Slovita Norvežanka, prva boksarka, ki je imela obenem v lasti naslove po različicah WBA, WBC, IBF in WBO, se bo tako v svoji zadnji borbi veličastne kariere pomerila s 26-letno Slovenko.

"Ni večje časti, kot boriti se s Cecilio v njenem zadnjem dvoboju. Bila je moja vzornica, ko sem začela trenirati – in to ostaja še danes," pred svojo 27. profesionalno borbo pravi Ema Kozin (24 zmag, en neodločen izid in en poraz). Izvrstna Slovenka bo lovila 25. zmago, v ring pa se vrača po skoraj dveletni pavzi. Nazadnje se je namreč borila 18. novembra leta 2023, ko je v Manchestru po večinski sodniški odločitvi premagala trdoživo Škotinjo Hannah Rankin.

Ema Kozin - Cecilia Braekhus | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona A tedanji podvig matematičarki iz Šmartnega ob Savi ni odprl poti do največjih dvobojev, zaradi slabega menedžmenta vse do zdaj ni dočakala naslednjega dvoboja. Šampionska pasova supervelterske kategorije po različicah WBC in WBO bi morala braniti že lani v Las Vegasu in to prav proti Cecilii Braekhus, pa je tudi ta spopad zaradi bizarnega zapleta padel v vodo.

Razočarana Ema Kozin se je spogledovala že s koncem športne kariere, naposled pa se je odločila za radikalno spremembo, zapustila svojega dolgoletnega trenerja in menedžerja Rudolfa Pavlina ter se pod vodstvom Redža Ljutića in z novo, profesionalno menedžersko ekipo le odločila, da nadaljuje boks.

Čakanja je zdaj konec, slovenska boksarska princeska se vrača "močnejša in drznejša kot kdajkoli prej", svojo kariero bo ponovno zagnala proti legendi ženskega boksa, v Kolumbiji rojeni norveški šampionki Cecilii Braekhus, ki pa z oktobrsko borbo svojo kariero končuje. 43-letna borka je kraljevala skoraj dve desetletji, v najuspešnejšem obdobju – od 2016 do 2021 – je imela v lasti šampionske pasove različic WBA, WBC, IBF in WBO, kar pred njo ni uspelo še nobeni boksarki v zgodovini.

Nikoli ni bila nokavtirana, nikoli poražena predčasno, v dolgi karieri je doživela le dva poraza in en neodločen izid. Zbrala je 38 zmag. 

