"Prišlo je do navzkrižja interesov. Najprej sem si želela, da bi ostal moj trener, a ni šlo. Ker nisem več videla uspešne prihodnosti, če bi vztrajali po starem, sem se odločala med koncem športne poti in koncem sodelovanja z Rudijem. Še vedno obožujem boks, zato sem se odločila za slednje," je odločitev komentirala Kozin.

Boksarka si je po napornih tednih privoščila oddih pri prijateljici, ki študira v Stockholmu. "Potrebovala sem psihični počitek. Skupaj sva se odpravili še v Helsinke in Tallinn," je še povedala tekmovalka, ki bo po novem sodelovala s Katjo Fašink.

"S Katjo imava enake cilje in želje. Tudi po karieri. Več bo jasno, ko bomo določene zamisli uresničili. Spremembe se veselim in verjamem v našo vizijo," je še dejala tekmovalka.

Svetovna prvakinja v superveltertski kategoriji po verzijah WBC in WBO bo še naprej trenirala z Redžem Ljutićem, naslednjo borbo pa pričakuje poleti. Sama pravi, da po dolgem času spet prihajajo ponudbe za dvoboje in da bo kmalu izbrala najboljšo.

Pavlin: Želim ji le najboljše in še veliko zmag

"Želim ji le najboljše in še veliko zmag. Skupaj smo dosegli ogromno, orali ledino, seveda pa so se nam prikradle tudi napake," je 15 let sodelovanja s tekmovalko komentiral Pavlin, ki je takrat 18-letno tekmovalko leta 2017 v Tivoliju popeljal do prvega naslova. V boju za prvi naslov po verziji WBF je premagala Kenijko Florence Muthoni. In kot še pravi Pavlin, mu bodo ostali številni lepi spomini.