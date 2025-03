"Človekoljub, olimpijec, dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji, zelo spoštovan, dober človek, discipliniran, predan," so v objavi na družabnih omrežjih zapisali njegovi svojci, ki so potrdili, da je ta petek umrl v Houstonu v starosti 78 let.

George Foreman Foto: Reuters Rumble in the jungle oziroma Ropot v džungli iz leta 1974 je bila legendarna boksarska bitka, ki jo je George Foreman proti Muhammadu Aliju sicer izgubil, a je tudi njega naredila za svetovno zvezdo. Pozneje je vendarle dvakrat postal svetovni prvak v težki kategoriji, leta 1994 z nokavtom Michaela Moorerja. Preden je postal poklicni boksar je leta 1968 osvojil zlato olimpijsko kolajno. Leta 1997 je profesionalno kariero končal s 76 zmagami in le petimi porazi.

Foreman je bil poročen petkrat, od leta 1985 z Mary Joan Martelly. Imel je pet sinov - vsem je ime George, pet hčera in še dve posvojenki.