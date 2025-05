Najboljša slovenska boksarka Ema Kozin je letos prekinila sodelovanje z dolgoletnim trenerjem in menedžerjem, ki jo je spremljal vse od začetka kariere. V Spotkastu je spregovorila o menjavi, zakaj se je odločila zadnjo in kako nanjo vpliva sodelovanje z novo menedžerko Katjo Fašink. Z Evo Cimbola sta se dotaknili tudi tega, kako težko je biti šampionka v tako moškem športu in kdo pravzaprav je Ema Kozin, ko odvrže boksarske rokavice.

Čeprav je še mlada in se veseli vsega, kar prinaša prihodnost, je seznam dosežkov Eme Kozin že zdaj zelo dolg. V preteklih mesecih je celo razmišljala, ali bo kariero končala ali pa zamenjala trenerja. Naposled se je odločila za menjavo dolgoletnega sodelavca Rudolfa Pavlina. "Pojavilo se je navzkrižje interesov, trener je še vedno želel glavno besedo, jaz pa sem se zavedala, da nisem več stara 15 let, zato sem želela, da se upošteva moje mnenje. Težko se počutiš kot prvak, če te trener ne upošteva in tega ne ceni."

Moraš trpeti na treningu, da lahko potem uživaš na tekmi, pravi Ema Kozin, naša najboljša boksarka. Foto: Jan Lukanović

Ema poudarja, da ima zdaj besedo pri tem, ko gre za vprašanje stila, sloga. Svetovna prvakinja v superveltertski kategoriji po verzijah WBC in WBO bo še naprej trenirala z Redžem Ljutićem, naslednjo borbo pa pričakuje poleti. Pravi, da po dolgem času spet prihajajo ponudbe za dvoboje in da bo kmalu izbrala najboljšo.

Sodelovanje z novo menedžerko ji veliko pomeni

Veliko ji pomeni tudi sodelovanje s Katjo Fašink, ki je priznana strokovnjakinja na področju korporativnega komuniciranja v Sloveniji. "Katja me razume, imava skupno vizijo, verjame vame in me kot ženska zelo dobro razume. Je odlična pogajalka in se odlično znajde, ko gre za posel in dogovarjanja. Največ mi pomeni, da imam ob sebi nekoga, ki mu je pomembno tudi, kako se jaz psihično počutim, ne samo fizično."

"Ko grem na dopust, komaj čakam, da se vrnem, si spet nadenem rokavice in grem v telovadnico." Foto: Jan Lukanović

Kdo je Ema Kozin, ko odvrže boksarske rokavice?

Športnica priznava, da se je mnogokrat poigravala z mislijo, kako bi bilo, če bi bila bolj podobna svojim vrstnicam in bi počela nekoliko bolj običajne stvari od vrhunskega športa v ringu. "Razlika je bila očitna že na faksu, ko je bilo recimo konec predavanj – namesto da bi se jaz z njimi še družila, sem se morala na hitro posloviti in iti na trening." Veliko ji pomeni, da ima ob sebi ljudi, ki razumejo, da ima sicer dva treninga na dan in ima nekaj časa vmes, a je velikokrat utrujena in težko počne še kaj fizičnega.

V prostem času najraje rešuje križanke, bere ali gre v naravo. To jo sprošča. "Tudi jaz kdaj visim na telefonu, ampak hitro obupam, saj menim, da nam družbena omrežja ne napolnijo duše. Večkrat se počutim, kot da sem vrgla čas stran, če ga zapravim za takšne stvari. Ko berem knjigo ali grem v naravo, se nikoli ne počutim tako."

Veliko svojega časa je namenjala in še vedno namenja študiju. Dokončuje magistrski študij na ekonomski fakulteti smer kvantitativne finance in aktuarstvo, saj so jo od nekdaj zanimali matematični problemi, iskanje rešitev in vse v povezavi s tem. Študij ji je veliko dal tudi v zasebnem življenju, čeprav marsikdo izrazi pomislek, da bi matematika lahko bila uporabna v vsakdanjem življenju. "Dejansko je uporabna in te nauči, kako rešiti neke logične probleme. Treba je iti počasi, tudi če ne veš, kakšna bo rešitev. Treba je zaupati, da te bodo koraki pripeljali do rešitve. Matematika mi je dala tudi to, da sem kdaj pa kdaj preveč racionalna, prevečkrat razmišljam preveč logično in pozabim na svoja čustva, kar pa v tako moškem športu ni vedno dobro." In ravno o tem je spregovorila v iskrenem pogovoru.

Ema nam je še zaupala, da bi si želela, da bi ženske v boksu morda obravnavali drugače. Ne da bi se jih podcenjevalo, samo da bi se jih razumelo, da so vendarle bolj čuteče, da so ženske znotraj cikla, ko razpoloženje in pripravljenost na treningu kdaj pa kdaj narekujejo hormoni.

"Včasih sem tako utrujena, da sem sposobna samo poslušati," priznava mlada boksarka. Foto: Jan Lukanović

Mami je med tekmami večkrat hudo

Gledati hčerko v ringu, ko ji med borbo priteče tudi kri, zagotovo ni najlažje. Ema Kozin je delila, kako težko je od začetka vse to spremljala njena mama in kako bi ji še vedno kdaj rada v kamero, ko ji z obraza kaplja kri ali pa je v modricah, sporočila, da je v redu. "Takrat bi ji rekla, mami, v redu sem ne skrbi, vse je kot mora biti."

Pojasnila je, da tudi med bokserji velja tiho pravilo, da na modrice čim prej namažeš maslo ali margarino, kar zmanjša oteklino. Zaradi tega ji je bilo v preteklosti kdaj neugodno in nerodno, ko so jo ljudje opazovali in si verjetno mislili, oh, ubogo dekle, kdo te doma tepe. "Zdaj me k sreči prepoznajo in nimam več občutka, da bi najraje poklicali pomoč. Je pa bilo teh pogledov od začetka moje profesionalne poti veliko in včasih sem se zaradi tega počutila zares slabo."

Če zapravlja čas s telefonom, se večkrat počuti, kot da ga je vrgla stran. "Ko berem knjigo ali grem v naravo, se nikoli ne počutim tako," pravi Ema Kozin. Foto: Jan Lukanović

Želi si drugačnega pristopa do žensk v boksu

Danes pa si Ema želi predvsem na glas govoriti o tem, kako je biti ženska v tako moškem športu, kako bi lahko začela pomagati prihodnjim generacijam deklet, ki bi si želele živeti od tega športa, in predvsem, da bi imele ob sebi žensko, ki razume. Sama te sreče namreč ni imela in ji je bilo velikokrat težko. Po koncu svoje profesionalne kariere si želi ustanoviti svoj klub, a do takrat se najbolj veseli novih tekem. Za zdaj se dogovarjajo, da bi bila tekma že avgusta, kar bi ji ogromno pomenilo. Ta tekma bi bila zanjo tudi potrditev, da lahko uspešno nadaljuje ne glede na to, kdo je njen trener.

V iskrenem pogovoru boste izvedeli tudi to, kaj gre boksarki po glavi na tehtanju pred tekmami in kakšen del šova je, ko si tekmovalki čisto na blizu zreta iz oči v oči. Ali gre za resnično napetost, ji gre ob tem morda kdaj na smeh? Preverite v posnetku.