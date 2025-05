Spotkast z Evo Cimbola tokrat prinaša pogovor s klinično hipnoterapevtko, trenerko hipnoze in ustanoviteljico Mindology Institute, kjer posameznikom pomaga na poti pridobivanja certifikatov za hipnoterapevte. Kljub temu da je Irena Kahne velik del svojega življenja posvetila raziskovanju človekove notranje moči, osebne rasti in zdravljenja na globlji ravni, pa njena pot ni bila vedno takšna. Pravzaprav je bila pot pred tem popolno nasprotje temu, kar živi danes.

Irena Kahne je ženska, ki marsikateri predstavlja navdih in vzor. S svojo vztrajnostjo je dosegla ogromno, a tudi z zavedanjem, kako pomemben del pri tem je moč misli in kaj vse zmore naš um. Glede na to, da je bila njena pot v preteklosti precej drugačna, bi lahko rekli, da so jo tudi vse življenjske izkušnje izoblikovale v osebnost, kakršna je danes. Irena se je namreč po maturi odločila, da si delo poišče v tujini, na ladji, saj je ocenila, da na ta način lahko najhitreje zasluži toliko, da si kupi svoj avto. Hkrati pa je želela raziskovati, kaj jo v resnici veseli, želela je raziskati sebe in svoje potenciale. Ko je sprejela to delo, pa je "na morju" ostala kar enajst let.

Irena Kahne je hipnoterapevtka, trenerka hipnoze in ustanoviteljica Mindology Institute. Foto: Jan Lukanović

Beg je bil zasvojenost

Delo na ladji jo je izoblikovalo v osebo, kakršna si ni bila všeč. Zelo hitro je namreč ugotovila, da če želiš na ladji funkcionirati in opravljati poklic, moraš hitro dobiti trdo kožo. Od začetka je veliko prejokala, saj ji ta vojaški režim ni bil najbolj blizu. Strogost, disciplina in ljudje brez pretirane empatije so postajali nekaj normalnega. "Zanimivo je, da sem odšla tudi zato, da bi našla sebe, a sem se v resnici še bolj izgubljala. Vsakič, ko sem prišla domov, sem imela občutek, da nikamor ne pripadam. Moje vrstnice so imele nekatere že družino, kariero, jaz pa sem bila na ladji. Nisem čutila, da spadam na ladjo, a hkrati tudi ne v domače okolje." In ravno zaradi tega Irena dostikrat reče, da je bila v resnici zasvojena. "Ta beg je v resnici zasvojenost."

Zanimivo je, da je Irena na ladji veljala za popolnoma drugačno osebo, kot jo lahko poznamo danes. "Večkrat povem to zgodbo, ko sem nekega dne jokala na ladji na palubi in je k meni pristopil šef mornarjev. Rekel mi je, da med železom delam, in če želim preživeti, se bom začela spreminjati v železo. Takrat mi to ni bilo jasno, kasneje pa zelo. Resnično sem postala človek skoraj brez sočutja in empatije, z zelo strogim režimom in sistemom. V nekem trenutku sem napredovala in sem bila zadolžena za kar nekaj ljudi med osebjem in res nisem veljala za prijazno nadrejeno." Na ta del seveda ni ponosna in zdi se, kot da zdaj s svojim delom na neki način popravlja vse to, česar za nazaj ni zmogla.

Ob delu na ladji sem postala človek skoraj brez sočutja in empatije, z zelo strogim režimom in sistemom, pravi Irena Kahne. Foto: Jan Lukanović

Zaradi hipnoze se je podala v tujino

Od nekdaj obožuje knjigarne in vsakič, če je le mogoče, si namesto kakšnega muzeja raje privošči pobeg v knjigarno, kjer je lahko tudi več ur. In tudi kabina na ladji je kmalu postala zatočišče, kjer je prebirala o meditaciji, o tem, kako sploh slišimo svoje misli, in seveda o hipnozi. In očitno ima v sebi to žilico za potovanja, saj se je tudi zaradi hipnoze podala v tujino, kjer je opravila različna izobraževanja.

Na njeno pot raziskovanja nezavednega je prišla ​Marisa Peer, britanska terapevtka, avtorica uspešnic in ustanoviteljica metode Rapid Transformational Therapy® (RTT®), ki združuje elemente hipnoterapije, psihoterapije, NLP, CBT in nevroznanosti za hitro in trajno spremembo vedenjskih vzorcev. Kar nekaj let je bila njena desna roka, potem pa se je odločila, da s podobno zgodbo kot Marisa začne sama v Sloveniji. In spoštovanja vreden je bil Marisin odziv, ko ji je povedala, saj ji je zaželela veliko sreče in jo pri tem zelo podpirala. Tako je Irena ustanovila Mindology Institute, kjer se izobražujejo novi hipnoterapevti, in s tem širi popolnoma drugačno energijo kot pred leti na ladji.

Pri strankah opaža, da veliko ljudi čuti sram pred tem, da si želijo več. Foto: Jan Lukanović

Vse več ljudi išče smisel

Hipnoterapevtka Irena Kahne je prepričana, da vedno več ljudi išče smisel. "Vse več ljudi se sprašuje, ali je to res to? Ali je to res to, kar življenje ponuja?" Po drugi strani pa se ji zdi, da smo se čez leta precej pomanjšali, da smo si zelo postavili meje, do kam lahko pridemo in kaj dosežemo. Pri strankah opaža, da veliko ljudi čuti sram pred tem, da si želijo več. "Sram nas je, da bi povedali, da smo brez denarja, da potrebujemo pomoč. In rezultat tega je, da smo na koncu sami."

Poudarja pa tudi, da ko enkrat pridemo do spoznanja, da v sebi nosimo sram, je to že en del prebujenja. Med hipnoterapijami se ji je s strankami dogajalo marsikaj. Tudi stvari, za katere se je spraševala, ali si vse skupaj morda celo domišlja ali je res. Kaj točno, boste izvedeli v tokratnem pogovoru, pa tudi to, zakaj bi si želeli, da knjiga, ki je napisana in je zgolj v njenem predalu, postane dostopna tudi nam.