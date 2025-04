Maja Novak je Slovenka z desetletno kariero v jahtni industriji na privatnih jahtah. V tem času je videla in doživela marsikaj, delala je za najbogatejše ljudi na svetu, ki besede nemogoče ne poznajo. Ravno zaradi vseh svojih izkušenj se je odločila, da bo, ko bo končala to kariero, pomagala mladim, ki razmišljajo, da bi delo poiskali v tujini. Z individualnimi svetovanji nudi podporo tistim, ki želijo narediti korak v mednarodnem okolju.

Maja rada poudari, da močno verjame, da nas potovanja pripravijo do tega, da pogledamo na svet iz širše perspektive. "Potovanja niso samo koktejli pod tropsko palmo in fotografije za Instagram na trendovskih turističnih lokacijah. Potovanja so kraj, kjer si duša odpočije od podivjanega sveta in se nauči živeti življenje." In prav to je večkrat izkusila tudi sama.

Delala med najbogatejšimi, prosti čas pa preživljala skromno

Zanimivo je, da je takrat, ko je delala v jahtni industriji, ko je bila na razkošnih jahtah z ljudmi, ki se uvrščajo med najbogatejše, sama svoj prosti čas najraje preživljala v skromnosti. Tudi na potovanja se je vedno odpravljala med preproste ljudi, ali pa je celo obiskovala kraje, ki jih zaznamuje huda revščina. "Kot da bi na neki način želela kompenzirati en ekstrem z drugim, da se ne bi slabo počutila. A kljub temu imaš pa ravno zaradi tega še večje notranje boje, ko si lahko rečeš, da ni pravično. Na eni strani neomejeno razkošje, na drugi strani pa rob preživetja." V Spotkastu z Evo Cimbola je poudarila, da je tudi sama imela velikokrat težavo sama s sabo v smislu pripadnosti. Kam spada zdaj? Na katero stran in ali sploh kam?

Delo v tujini ti da samozavest in konkurenčnost

Zaradi vseh svojih izkušenj Maja Novak poudarja, da te tujina nauči samostojnosti, odgovornosti, drugačnega pristopa do dela in ti razširi tvoj um za nove ideje. "Preko izkušnje dela v tujini ne postaneš samo bolj samozavesten in osebnostno močan, temveč tudi bolj konkurenčen na trgu dela doma." Kljub vsem izkušnjam, bogati karieri in mnogim talentom pa Maja priznava, da je bila po koncu srednje šole precej izgubljena in ni vedela, kaj naj v življenju sploh počne. "Veliko mladih se po koncu srednje šole išče, kaj bi postali in to iskanje je popolnoma v redu. Malo mladih je takšnih, da od mladih nog vedo, kaj bi radi postali in delali."

Sama se je po srednji šoli vpisala na študij biokemije, a zelo hitro ugotovila, da to ni zanjo. Zato se je odločila, da bo poskusila čim več stvari, da sploh ugotovi, kaj si želi. Pri 19. letih je pridobila licenco za turističnega vodnika, potem pa pot nadaljevala v tujini, kjer je želela izpopolniti znanje angleškega jezika v kampu v Ameriki, kjer je skrbela za mlade in v poletnem času precej izboljšala jezikovne sposobnosti. Kmalu se je spet posvetila potovanjem, saj je hitro ugotovila, da jo bogatijo izkušnje, ko spoznava drugačne kulture, navade in ljudi.

Na potovanjih si duša odpočije od podivjanega sveta in se nauči živeti življenje, pravi Maja. Foto: Jan Lukanović

Tvoje delovno mesto je celotno Sredozemlje

O delu na jahtah je še vedno zelo malo informacij. Veliko ljudi jo je takrat spraševalo, ali to pomeni, da dela na križarkah ali pa, ko je rekla, da opravlja delo stevardese, ali je veliko v zraku. Tudi na jahtah si stevardesa, a opravljaš veliko več dela kot zgolj delo v strežbi.

"Skrbiš za organizacijo potovanja in gostov, vse vnaprej splaniraš. Kje bodo kaj jedli, kaj bodo v nekem kraju ali zalivu počeli. Kje bodo lahko obiskali frizerja, pedikerja in podobno, če bodo želeli, in tako naprej. V bistvu je celotno Sredozemlje tvoje delovno mesto. In pri teh gostih je tako, da moraš včasih v enem dnevu vse organizirati, ker se odločijo, da bodo pot nadaljevali v drugo smer, kot je bilo predvideno."

Delo na prestižnih jahtah prinaša veliko odrekanja, prostega časa je malo. Foto: Jan Lukanović

Delala je tudi s kraljevimi družinami

Takšno delo prinaša veliko odrekanja, prostega časa je malo. Imeti moraš dobro razvite sposobnosti organizacije, hkrati pa seveda veljajo stroga pravila. Ne samo za ljudi, ki delajo na tako ogromnih jahtah, ampak morajo včasih stroga pravila postavljati tudi zaposleni za svoje goste. Vse to seveda zato, da ne bi zaradi kakšne brezvezne napake prišlo do nesreče. Maja poudarja, da s tem nikoli ni imela težav in da je pri teh ljudeh vedno znala vzpostaviti avtoriteto.

Nikoli ni imela slabe izkušnje, da bi se premožni gosti do nje vedli nekorektno in bi nanjo gledali zviška. Je pa res, da je v vsej svoji karieri največ delala na jahtah z družinami. Tudi s kraljevimi družinami. Njena kariera je res razgibana in polna najrazličnejših doživetij. O vsem te je spregovorila v tokratnem Spotkastu, zato vas vabimo k poslušanju celotnega pogovora.

