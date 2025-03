Vanja Stanojević je Slovenka, ki je osvojila srce hrvaškega sanjskega moška, v Spotkastu pa je Evi Cimbola izdala vse o zakulisju snemanja šova, o tem, kakšen je Šime v resnici in koliko sta pravzaprav še vedno v stikih, pa tudi o svojem študiju matematike in odraščanju. V epizodi si poglejte tudi to, zakaj je imela Vanja pred našo kamero veliko tremo in ali se je "gospodin savršeni" oglasil na njen klic ...

Sanjski moški Hrvaške je obnorel tudi Slovenijo. Veliko ljudi je na Hrvaškem in tudi v Sloveniji spremljalo šov, v katerem se je za ljubezen dveh sanjskih moških borilo 20 deklet. Med njimi so bile tudi tri Slovenke. Maja Grintal je nekaterim že poznana, saj se je za sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka borila v drugi sezoni, druga Slovenka v šovu je bila Suzana Bajrić, ki so jo gledalci spoznali v deseti sezoni šova Kmetija, kot tretja pa Vanja Stanojević, 24-letnica iz Ljubljane, ki študira na fakulteti za matematiko in fiziko, ob tem pa se ukvarja z manekenstvom. Na veselje mnogih je sanjski moški Šime izbral prav Vanjo, drugi sanjski moški Miloš pa Hrvatico Maidi.

Vanja Stanojević je tista slovenka, ki je iz šova Sanjski moški Hrvaške odšla kot ena od zmagovalk. Foto: Jan Lukanović

Nekateri so bili hudi, ker je rekla, da je iz Ljubljane

V tokratnem Spotkastu je Eva gostila simpatično zmagovalko Vanjo, da bi izvedela čim več podrobnosti in seveda tudi, v kakšnem odnosu sta danes s sanjskim moškim, glede na to, da smo takoj po koncu finala že lahko brali, da sta v kontaktih, a v resnici ne več od tega. Voditeljico Evo Cimbola pa je seveda tudi tokrat razganjalo od radovednosti, a sta pogovor pričeli s preprostimi vprašanji: Kdo je bila Vanja pred šovom? "Živahno, živahno dekle iz Zasavja. Prihajam iz Trbovelj, v Zagorju sem obiskovala srednjo zdravstveno šolo. Nekateri ljudje so bili hudi, ker sem rekla, da prihajam iz Ljubljane, ker tukaj živim že pet let, zato se popravljam in sporočam, da sem Zasavka."

Starša na začetku nad idejo, da gre na snemanje šova in odleti na Rodos, nista bila najbolj navdušena. Po pogovoru in ko jima je Vanja obrazložila vse podrobnosti in predvsem, da je to njena želja, sta ji zaupala in sprejela njeno odločitev.

Pri moških ji je všeč smisel za humor in prav v tem sta se ujela tudi s Šimetom. Foto: Jan Lukanović

Tako ona kot nekatere ostale punce so seveda pristale na snemanje oddaje tudi zaradi prepoznavnosti, ne pa zgolj zaradi tega. Prepustila se je toku in občutkom, je pa kljub temu seveda priznala, da je nesmiselno govoriti, da se ne odločiš tudi zaradi tega, ker se ti bodo morda kasneje odpirale kakšne priložnosti. Vsak tak šov lahko prinese nove priložnosti.

Pri moških ji je posebej všeč smisel za humor

Sama je s svojim nastopom v oddaji zadovoljna in pravi, da je lahko s ponosom gledala posamezne epizode, ker se ji zdi, da se je dobro predstavila in da je ljudem pokazala točno to, kar je: preprosto in energično dekle, ki je polno akcije in obožuje smisel za humor, še posebej ji je ta všeč pri moških. Šime ji je to zagotovo pokazal, saj sta se skupaj ogromno časa presmejala in imela prav poseben stil humorja, ki pa ga nekatere punce v hiši niso razumele in so imele zaradi tega morda kdaj tudi napačno mnenje o sanjskem, ki je izbiral med vsemi lepoticami.

"Veliko ljudi misli, da matematika ni koristna v vsakdanjem življenju, a se z njimi ne strinjam," pravi Vanja, ki študira na fakulteti za matematiko in fiziko. Foto: Jan Lukanović

Matematičen način razmišljanja je v življenju pomemben

Študij matematike, sedaj je v drugem letniku, ji je dal ogromno. "Veliko ljudi misli, da matematika ni koristna v vsakdanjem življenju, a se z njimi ne strinjam. Meni recimo je matematika dala prav to, da ko pridem do težave ali izziva, takoj iščem možne rešitve. Kot pri matematiki, dobiš nalogo oziroma matematični problem in že iščeš, kako ga boš razvozlal. In tudi poti do rešitve je več, tako kot v resničnem življenju. Ni samo ene poti za rešitev nekega izziva."

Spominja se, da je bila že v otroštvu vedno nasmejana in velikokrat v fantovski družbi. Zelo veliko časa je preživela zunaj, kjer so se otroci skupaj igrali, med počitnicami pa je obiskovala babici v Bosni. Tudi tam je bila veliko časa v bližnjem gozdu, kjer so se igrali skrivalnice in podobne otroške igre. Prav zaradi svojih korenin ji jezik v šovu ni predstavljal ovire. "Ja, se opravičujem, še vedno, tudi zaradi šova, kar pozabljam malo na slovenščino, ker sem sedaj toliko časa govorila hrvaški jezik in mi še vedno kar uide kakšna beseda."

Zaradi šova, v katerem je dolgo časa govorila hrvaško, ji je tudi med pogovorom ušla kakšna hrvaška beseda. Foto: Jan Lukanović

O ozadju snemanja šova

Pakiranje oblek in vseh pripomočkov, ki jih dekle za tovrsten šov potrebuje, je bilo kar stresno. Skoraj dva meseca so preživeli v Grčiji in zato so potrebovale tudi ogromno garderobe. Za dnevna dogajanja so nosila svoja oblačila, medtem ko so jim za ceremonije ob podelitvi vrtnic elegantna oblačila priskrbeli stilisti.

"Velikokrat sem poskusila kakšno obleko, ki jo je recimo nosila Maidi, a sem bila v njej smešna. Vsaka od nas ima svoj stil in zato so nam bile obleke res pisane na kožo. Zgodilo se je tudi, da je kdaj kakšna obleka zgolj obvisela na obešalniku in je nobena od nas ni izbrala ali opazila."

Se je Šime javil na Vanjin klic v oddaji? Preverite v tokratnem Spotkastu. Foto: Jan Lukanović

Pritiski so bili veliki, s Šimetom sta se odločila, da ...

Seveda pa sta se dekleti v Spotkastu dotaknili tudi sanjskega moškega in razmerja med njima. Vanja je pojasnila, da so bili pritiski precej veliki. Ko so ljudje spremljali šov, so bili vsi kar precej pod drobnogledom. "Samo še iz paštet nismo skakali. Vsepovsod smo bili. Na tiktoku so nastajale viralne vsebine, pa slavnostno vprašanje o datumu rojstnega dne in podobno. Tudi zaradi vsega tega sva s Šimetom sprejela odločitev, da počakava, da se šov zaključi, in potem vidiva, kje sva in kam naju odpelje. Sva pa v kontaktih."

In ko je Vanja omenila dejstvo, da sta v kontaktih, je Evo zanimalo, kakšna je vsebina zadnjega poslanega sms-a. Vanja je kljub zadregi prebrala sporočilo, Eva pa se ni ustavila zgolj pri tem. "Kaj bi bilo, če bi ga zdajle poklicala, bi se ti oglasil?" Vanja je kljub ogromni zadregi vzela telefon in ga poklicala ...

Se je oglasil? Preverite v tokratnem Spotkastu.

