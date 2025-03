Priljubljena pevka Alya letos praznuje 25 let svojega delovanja. V začetku leta je ob prazniku zaljubljencev izdala pesem Tvoja, ki jo je posvetila svojemu partnerju, s katerim si srečo skupaj delita že 20 let. V pesmi, za katero je posnela tudi videospot, je 41-letna pevka spregovorila o svoji ljubezenski zgodbi. Čeprav je o svojem zasebnem življenju zelo skrivnostna in informacij o partnerju ne deli z javnostjo, je nekaj o svoji zvezi in načrtih razkrila tudi v Spotkastu z Evo Cimbola.

Alya priznava, da je teh 25 let minilo hitro, ker, kot pravijo, če je nekaj dobro, potem hitro teče in mine. V teh letih je naredila samo eno leto glasbenega premora in tak tempo je seveda zelo naporen. Zdaj, ko gleda za nazaj, bi bilo morda dobro, da bi se večkrat ustavila in si vmes odpočila. Pa vendar so v tem intenzivnem obdobju zelo uživali.

Veliko ljudi pa ne ve, da ima pevka tudi dve glasbeni šoli, ki ju vodi in kjer poučuje, zato ji velikokrat primanjkuje časa. Po drugi strani pa jo tudi otroci v glasbeni šoli zelo navdihujejo in osrečujejo. Predvsem, ko spremlja njihove napredke in ko vidi, da je z njimi vzpostavila odnos, da ji zaupajo in da se k njej velikokrat zatečejo tudi, ko jim je hudo ali ko potrebujejo nasvet.

Alya letos praznuje 25 let delovanja. Foto: Gaja Hanuna

"Ne znam povedati, kako sem hvaležna vsem medijem"

Partner je ob Alyi že skoraj celo njeno glasbeno kariero in zelo zanimivo je, da je veliko ljudi, ki prihajajo iz medijskega sveta, vedelo, s kom si deli srečo. Ker pa so mediji poznali njeno željo, so jo tudi vsi zelo spoštovali. V teh 20 letih se nikoli ni zgodilo, da bi pretirano vrtali in jo spraševali o ljubezenskih temah.

"Ne znam vam povedati, kako sem hvaležna vsem medijem, da so v teh 20 letih tako močno spoštovali mojo željo in so hranili to zase. Pred več kot 20 leti sem imela slabo izkušnjo in takrat sem si rekla, da je ljubezen moja in nisem čutila, da bi to poudarjala in izpostavljala. No, ampak ob tej obletnici pa se mi je zdelo primerno in lepo, če o ljubezni spregovorim."

"Če imaš spoštovanje do sočloveka, potem si želiš dobre komunikacije, želiš si kompromisov in ti jih ni težko sprejemati," pravi Alya. Foto: Gaja Hanuna

"Najpomembnejše je spoštovanje"

Poudarja, da verjame v ljubezen. Verjame v to, da je tudi po 20. letih še vedno lepo, čustveno in predvsem, da tudi po toliko letih še vedno čuti ljubezen. Še vedno imata lep odnos, si znata vzeti čas zase, kljub temu pa imata tudi onadva kdaj vzpone in padce. Kako pa sta premagovala krize?

"Zelo pomembna je komunikacija in zdi se mi, da je ego lahko velikokrat v ogromno napoto. Nam sicer daje ščit, ampak ego je po mojem mnenju odveč. Spoštujem drugačno mnenje in ga sprejemam. Največji dejavnik v vezi pa je spoštovanje. Če imaš spoštovanje do sočloveka, potem si želiš dobre komunikacije, želiš si kompromisov in ti jih ni težko sprejemati."

Alya je spregovorila tudi o meditaciji in zanimanju za človeški um: "Naše misli sprožajo različne kemijske reakcije v naših telesih." Foto: Gaja Hanuna

Alya je sicer zelo ognjena, bikica po horoskopu in to pomeni, da je na trenutke lahko hitro vzkipljiva, ampak se tudi hitro pomiri in pogasi ogenj. In zato poudarja, da je dobra protiutež partner, ker se kakšnim podobnim izpadom smeji oziroma je miren in zato gresta lahko hitro naprej ter se ne ustavljata pri stvareh, ki v resnici niso pomembne.

Je pa res, da je od doma navajena oficirske vzgoje. Pri njih doma je bilo vse na svojem mestu. V smislu, ko se poje kosilo, se pospravi in poskrbi, da je spet vse lepo pospravljeno. In še vedno sama čuti, da ima to zavest, da je treba vse pospraviti, in v kuhinji zna biti sitna, če se stvari ne pospravijo. A po drugi strani priznava, da se velikokrat vpraša, ali ni to vse skupaj pretirano in je ta težnja po popolnosti morda preveč obremenjujoča. "To se še učim, da bi našla neko vmesno pot, ker biti s tem preobremenjen tudi ni dobro."

V današnjem svetu se vse preveč meri v številkah, opozarja Alya. Foto: Gaja Hanuna

Zelo rada meditira

"Zelo rada meditiram, dvakrat sem že bila na skupinski meditaciji pri dr. Joe Dispenzi. Splošno gledano me zanima um. Kako je veliko več v naši podzavesti, kot mi mislimo, da je. Kako naše misli sprožajo različne kemijske reakcije v naših telesih in kako imajo negativne misli večji naboj kot pozitivne, čeprav sta si po frekvencah verjetno blizu."

Alya v svojem življenju res poskuša zaznavati srečo in male trenutke, ob tem pa poudarja, da je veliko tudi v naših navadah. "Ko sem bila mlajša, se spomnim, da so odrasli okoli mene veliko govorili bolj kot ne o negativnih stvareh. Ko si majhen, te pohvalijo, nato pa sledi 'ampak … ampak'. Ta navada in ta 'ampak', to nenehno iskanje še večje popolnosti se nam zapiše v svojo podzavest." Hkrati pa opozarja, da se v današnjem svetu vse preveč meri v številkah. Kliki na družbenih omrežjih, mesta na lestvicah, številka predvajanih skladb in tako naprej. Vse to po njenem mnenju ne prinaša nič dobrega. "Nekoč sem na tleh prebrala, da smo vsi samo številka, in to me je zadelo. Ne, tega si pa ne želim in ne bom živela s tem prepričanjem. Zato velikokrat rečem, ljudje bodite malo bolj uvidevni in prijazni."

Spregovorila je tudi o njenem najhujšem obdobju v življenju, ko je zbolela, ko sama ni zmogla niti do kopalnice. Foto: Gaja Hanuna

Spregovorila je tudi o najhujšem obdobju v njenem življenju

V Spotkastu sta se z Evo Cimbola dotaknili tudi tem o družini in o tem, kaj si želi za naprej. Spominjala se je svojega otroštva, ko je velikokrat pomagala svojemu očetu, ki je še danes človek akcije. "Včasih je kar pozabil, da sem punčka in je bilo vse na hitro, daj mi to, naredi to. Preganjal me je, s čimer sicer ni nič narobe, a v meni je ostala ta zavest, da zjutraj, ko odprem oči, že razmišljam, kaj vse je treba narediti. In to seveda ni vedno najbolje, saj te hitro lahko pripelje do izčrpanosti."

Spregovorila je tudi o njenem najhujšem obdobju v življenju, ko je zbolela, ko sama ni zmogla niti do kopalnice. Tudi zaradi tega zdaj svoj mir največkrat najde v Dalmaciji, kjer sta s partnerjem pred leti uredila počitniško hiško in kjer še vedno zelo rada preživlja prosti čas. Kako pa pevka pri svojih 41. letih gleda na naraščaj? Preverite v priloženem posnetku.