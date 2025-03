Desa Muck: Starost lahko postane problem, če se z njo ne sprijazniš #Spotkast

Desa Muck, najbolj brana in priljubljena slovenska pisateljica, je v 40 letih pisanja napisala 70 knjig. Poznamo jo tudi kot televizijsko voditeljico, humoristko in igralko. V tokratnem Spotkastu z Evo Cimbola je spregovorila o svojem življenju, ki je bilo daleč od preprostega. Zakaj je v nekem obdobju življenja razmišljala celo o samomoru in kaj jo je takrat rešilo, boste izvedeli v zanimivem in iskrenem pogovoru.

Pisateljico Deso Muck lahko trenutno skupaj z Nuško Drašček, Tanjo Kocman, Tino Gorenjak in Lucijo Vrankar vidite v predstavi Ženske brez filtra. "V predstavi se zelo odkrito govori o odnosih, spolnosti, odnosih do telesa, najbolj pa mi je všeč, da ni v njej čisto nič politike, niti p od politike. In neskončno mi je všeč zasedba, ker smo same normalne ženske. Nobenega fejka, nobene diete, vse natur, eko, bio in spontano," z nasmehom prizna Desa in poudarja, da so se igralke res spoprijateljile.

Če se kakšen dan, dva ne vidijo, jim je kar čudno, in resnično pomagajo ena drugi. Sploh takrat, ko ima katera slab dan, si v zaodrju naredijo dobro vzdušje in to vzdušje prenesejo tudi na oder. Nisem še delala v tako dobri zasedbi."

Navajena je na težave in omejitve

Njen lik v predstavi ji je zelo simpatičen in všečen, ker igra babico z dvema vnukoma. Z njim se lahko zelo poistoveti, tudi zato ker ne igra starejše osebe, kot je v resnici. Ob tem je poudarila še, da se že vse življenje spopada z različnimi zdravstvenimi težavami, zato staranja ne občuti tako zelo močno, ker je že navajena, da ima vedno neke težave in omejitve.

"Starost lahko postane problem, če se z njo ne sprijazniš. Če imaš konstantno občutek, da nečesa ne moreš ali da ne boš dosegel, potem je to lahko zelo težavno. Jaz vem, da ne bom šla nikoli na Triglav – pa kaj potem. Pač ne bom šla."

V pisanje me je prisililo življenje

Že v osnovni šoli je rada pisala spise in jih zaradi odlične vsebine vedno brala pred celotnim razredom. Seveda ji je to takrat ogromno pomenilo, a je kmalu prišla puberteta, ko sta negotovost in nizka samopodoba udarili še močneje. Spominja se, da je imela takrat občutek, da še preproste razglednice ne more napisati in da za nič ni dovolj dobra. A lahko bi rekli, da jo je k pisanju na srečo vrnilo življenje.

"V bistvu je šlo v resnici zgolj za preživetje. Začelo se je tako, da sem najprej začela nastopati v filmih in na televiziji, kjer so se zelo hitro pokazale moje scenaristične sposobnosti, ker sem se vtikala v scenarije, imela polno izboljšav, scenarije sem začela hitro tudi sama pisati. Ker sem mislila, da bom svetovno znana filmska komičarka, sem pustila službo, a sem ostala brez prihodkov. Ko sem začela rojevati, sem vedela, da je treba nekaj narediti, in sem začela pisati. Najprej ljubiče in potem kasneje mladinsko literaturo. K sreči je šlo vse spontano, samo od sebe in so se knjige prebirale in kupovale."

Humor je danes precej drugačen

Humor je danes precej drugačen kot pred leti, ko smo se smejali Ježku. Desa Muck poudarja, da trenutno v humorju ljudje iskreno govorijo o seksu, odnosih in podobnem. A ravno zaradi tega, ker se humor skozi leta spreminja, se Desa sprašuje, kam vse to lahko še gre. Čez nekaj let po njenem mnenju današnje šale ne bodo več delovale in bo šel humor v smer črnega humorja, ki ga ima zelo rada.

Zdi se ji celo, da bo šel humor v smer, ko se bomo smejali šalam o tabutemah, na primer invalidih. "Jaz imam veliko prijateljev, ki so invalidi, imam slepo prijateljico ... Mi se skupaj tako zelo norčujemo. Ko bi vi vedeli, kako zelo se oni smejijo in si polepšajo trenutek. Nikakor ne mislim na žaljiv humor, nikakor. Bolj gre za to, da se pohecamo na način, kot se jaz kdaj pošalim na račun svojih let ali teže. Če ni žaljivo, če je prisrčno in smešno, zakaj ne. Humor, v katerem se šališ, ne pa delaš norca, je lahko osvobajajoč."

Pogovor je poskrbel tudi za solzne oči

Ob koncu Spotkasta pa sta z Evo Cimbola prešli v bolj čustvene in na neki način boleče teme, saj sta obe s solzami v očeh nadaljevali pogovor. Desa je spregovorila o tem, da po svojem mnenju ni bila dobra mama, o svojih štirih zakonih, drugi zakon je bil deloma fiktiven, o žalostnem otroštvu in celo o tem, da je nekoč premišljevala o samomoru in kako jo je takrat rešila prijateljica Alenka. Tudi sicer je o omenjeni prijateljici govorila s solzami v očeh in priznala, da je bila prav ona njen dom, zato je na neki način danes Alenka njena nostalgija. Vzemite si čas, poslušajte celoten pogovor in našo priljubljeno pisateljico spoznajte še od bliže.