Hajdi Korošec Jazbinšek je poslovna ženska in vplivnica, nekoč pa prva otroška zvezda pri nas. Ljudje so jo bolje spoznali leta 1990, ko je s pesmijo Naš kuža prodrla v javnost, leta 1992 pa za album Hajdi že prejela diamantno ploščo. Teh časov se spominja z nasmeškom na obrazu in v tokratnem Spotkastu sta z Evo Cimbola obujali spomine tudi na tiste čase.

Časi so bili takrat povsem drugačni, a vseeno se Hajdi spominja, da je bilo takrat veliko težje priti na televizijo, kjer bi se lahko predstavili ljudem, danes je teh možnosti tudi zaradi socialnih omrežij ogromno. Ob tem poudarja, da je morda danes res lažje priti do prepoznavnosti in slave, a jo je morda težje obdržati kot nekoč. Veliko razliko glede prepoznavnosti vidi tudi, ko primerja nekoč in danes.

"Danes zelo veliko vemo o psihologiji, o tem, kako otroku pomagati, ali pa športnikom, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi krizami. Mislim, da si preveč ljudi želi slavo, potem pa se v tem oblaku ne znajdejo. Sploh v kakšnih resničnostnih šovih. Marsikaj jih tam naučijo, ne naučijo pa jih, kako potem s to prepoznavnostjo delovati."

"Preveč ljudi si želi slavo, potem pa se v tem oblaku ne znajdejo," pravi Hajdi Korošec Jazbinšek. Foto: Jan Lukanović

"Še kot odrasel 'blekneš' kakšno neumnost, kaj šele kot desetletnik"

Svojega otroštva se spominja po nabito polnih dvoranah in že takrat se je zavedala, da ima določeno odgovornost do občinstva. Njen uspeh je bil v času, ko ni bilo na sceni otroka, ki bi nastopal in pel za otroke. "Takrat se morda nismo tako močno zavedali, kot se danes, kako velika odgovornost je to bila. Ko desetletni otrok stoji na odru pred štiritisočglavo množico, voditi enourni program, animirati, plesati in zabavati ni majhna stvar. Potem pa so bili tukaj še intervjuji, v katerih še kot odrasel 'blekneš' kdaj kakšno neumnost, kaj šele kot desetletnik. O tem, kako se pogovarjati, kako se obnašati, smo se zelo veliko pogovarjali doma."

Še vedno se ji pogosto dogaja, da jo na ulici ustavljajo ljudje in se je spominjajo kot deklice v lepih oblekicah, a tisti časi niso prinašali samo lepih in nasmejanih dni. Sploh kasneje je naletela na kar nekaj težav v povezavi z zaposlitvijo. Ko je pri osemnajstih ugotovila, da se lik Hajdi ne ujema več z njeno starostjo, je želela iti v drugačno glasbeno smer, a takratni založbi ta ideja ni bila všeč, saj je bil lik Hajdi uspešen.

Še vedno se ji pogosto dogaja, da jo na ulici ustavljajo ljudje, ki se je spominjajo kot pojoče deklice v lepih oblekicah. Foto: Jan Lukanović

Težave z zaposlitvijo

"Danes, ko sem tudi sama podjetnica, popolnoma razumem stran založbe, da je bilo finančno veliko bolj vzdržno obdržati lik Hajdi takšnega, kot je bil." Glasbeno kariero je takrat počasi opustila in se posvetila študiju. Marsikdo si misli, da so ji bila kasneje vrata povsod odprta zaradi uspešne glasbene kariere, a še zdaleč ni bilo tako. Velikokrat je jokala, saj je marsikje niso jemali dovolj resno in so celo podcenjevali njene sposobnosti. "Na ogromno razgovorih za službo sem bila zavrnjena, ker si očitno mnogi niso predstavljali, da sem sposobna delati še kaj drugega kot peti in zabavati ljudi." V Spotkastu boste lahko slišali, zaradi katere poteze je vendarle dobila službo v bančništvu, v kateri je vztrajala kar nekaj let.

Njena drugačnost se kaže tudi na družbenih omrežjih, kjer sledilci lahko večkrat dobijo v razmišljanje kakšno družbeno problematično temo ali pa zgolj v razmislek kakšne določene situacije, ki se nam dogajajo v življenju. Na svoj nekoliko humorističen način se loti marsikatere teme. Na podoben način je pred časom na Instagramu delila zgodbo svoje družine in predvsem zgodbo njenih dveh šoloobveznih otrok.

Kar nekaj let je vztrajala v službi v bančništvu. Foto: Jan Lukanović

Otroci imajo preveč obveznosti

Dante in Evan obiskujeta osnovno šolo in kot ju pohvali Hajdi, sta vzorna učenca, a kljub temu je opozorila na problem šolanja in šolskega sistema pri nas. Zdi se ji namreč grozno, da moramo starši po pouku toliko časa presedeti s svojimi otroki in jim pomagati pri učenju.

"Po odzivih v komentarjih sem zasledila, da nas je veliko v enaki godlji. A težava niso učitelji, mi imamo krasne učitelje, ki se zelo trudijo. Problem je sistemski. Otroci imajo preveč obveznosti, preveč je nekega balasta, preveč je tekmovalnosti v šoli in preveč je na eni strani 'bolno' ambicioznih staršev, ki res pretiravajo v določenih stvareh. Mislim, da otroci hodijo v šolo, da se tam naučijo vse." V pogovoru je opisala tudi razliko med javno in zasebno šolo in se ob tem vprašala, zakaj en sistem, ki sicer ni poceni, lahko dobro deluje in zakaj mi, ki imamo otroke v javnih šolah, ne zmoremo takšnega sistema.

Opozorila je tudi na težavo šolanja in šolskega sistema pri nas. Foto: Jan Lukanović

Odkrito o očitkih, da promovira lepotne popravke

Hajdi pa je iskreno spregovorila tudi o lepotnih popravkih in estetski kirurgiji nasploh. Povedala je svoje mnenje glede očitkov, da med mladimi dekleti promovira lepotne popravke in zakaj se ji zdi zelo pomembno, da o tem javno govori. Z Evo sta se pogovarjali tudi o njenem zakonu in možu Urbanu, ki je več let mlajši od nje. Pevka je v studiu obujala spomine na čase, ko sta bila oba otroka majhna, z zelo majhno starostno razliko. Takrat sta z Urbanom že imela vsak svoje podjetje, zato se tistega obdobja spominja kot ekstremno napornega, a hkrati zelo lepega. V Spotkastu pa je Hajdi govorila še o potovanjih, ki so pri njih zelo pogosta, tudi zaradi različnih sodelovanj, pa o zabavah in še marsičem.