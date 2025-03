Osnovni modni kosi, ki jih to pomlad preprosto morate imeti #nagradnaigra

Vsak nov letni čas prinaša svežo energijo in priložnost, da svoj slog nadgradimo in osvežimo. Pomlad in poletje 2025 sta v znamenju vračanja k osnovam. Modni trendi dokazujejo, da za dovršen videz ne potrebujemo ekstravagantnih kosov. Prav nasprotno – v ospredju so oblačila, ki jih ima večina že v svoji garderobi, a jih lahko s skrbno izbranim stiliranjem povzdignemo na povsem novo raven.

Udobje, kakovost in brezčasni kosi so tisti, ki letos prevzemajo glavno vlogo. A naj vas beseda osnovno ne zavede – to niso dolgočasna oblačila. Gre za preproste kose, ki z natančno izbrano barvno paleto, plastenjem in zanimivimi teksturami postanejo simbol sodobnega modnega stiliranja.

Foto: Rok Deželak

Pomlad 2025 nas uči: manj je več

Pomlad 2025 prinaša več kot le sveže trende – v ospredje postavlja udobje, funkcionalnost in preprost slog, ki ga narekuje sodoben življenjski tempo. In prav to prinaša športna linija RED by MANA – linija, ki je zasnovana za vse, ki želijo združiti aktivnost, sproščenost in dovršen modni videz.

Osnovni kosi niso le praktičen izbor za vsak dan, temveč so lahko osnova, na kateri gradimo svoj osebni slog. Prav v tej preprostosti se skriva prava moč mode – sposobnost, da tudi najbolj enostavne kose spremenimo v nekaj edinstvenega, elegantnega in sodobnega.

Jopica s kapuco, črne pajkice, klasične balerinke – kosi, ki so še pred kratkim veljali za zgolj funkcionalne, se danes vračajo kot ključni elementi modnih kolekcij. Udobna trenirka, športni top ali minimalistična majica v kombinaciji z brezhibnim krojenjem, izborom materialov in drzno stilizacijo zasijejo kot izstopajoč modni kos.

ženska športna oblačila ali moška športna oblačila, ki zagotavljajo vrhunsko udobje, je nova športna kolekcija RED by MANA prava izbira. Na voljo je v trgovinah MANA, kjer vas čaka posebni RED kotiček z izbranimi športnimi kosi za vsak okus. Obiščite sebi najbližjo, pomerite modne kose iz športne linije in se samo prepričajte.

Preverite, kako lahko tudi vi s pravimi detajli preproste outfite povzdignete na višjo raven:

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Udobna modna oblačila za aktivno življenje

RED by MANA s svojo športno linijo nagovarja urbane posameznike, ki cenijo svobodo gibanja, a ne pristajajo na kompromise pri stilu. To je linija, ki diha z utripom mesta, sledi ritmu aktivnega življenja in prinaša modne kose, ki so več kot le športna oblačila – so podaljšek osebnega stila. Oblačila se ponašajo z dovršenimi kroji, ki omogočajo popolno svobodo gibanja in maksimalno udobje.

V ospredju so materiali, ki dihajo z vami – mehki, prijetni na dotik in prijazni do kože. Uporabljeni materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, ohranjajo obliko in barvo tudi po več pranjih ter zagotavljajo prijeten občutek ves dan. Ne glede na to, ali se odpravljate na trening, sprehod po mestu ali zgolj cenite udobje pri vsakodnevnih opravilih – športna linija RED by MANA vas bo navdušila.

Foto: Rok Deželak

Za vsak dan in vse priložnosti

Športna linija je ustvarjena za različne postave in okuse – od klasičnih trenirk in športnih puloverjev do funkcionalnih pajkic in udobnih majic. Vsak kos je oblikovan z mislijo na sodobnega posameznika, ki želi biti pripravljen na vse izzive dneva, obenem pa ostati zvest svojemu slogu.

Barvna paleta športne kolekcije sledi filozofiji minimalistične elegance – prevladujejo nevtralni in zemeljski toni, ki jih dopolnjujejo subtilni poudarki. To omogoča preprosto kombiniranje med seboj ali z drugimi kosi iz vaše garderobe.

Športna kolekcija RED by MANA združuje vse, kar potrebujete za aktiven in moderen življenjski slog – udobje, kakovostne materiale in trendovski videz. Namenjena je vsem, ki si želite v vsakem trenutku počutiti dobro in samozavestno ne glede na to, kje ste in kaj počnete.

