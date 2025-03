Trendi 2025: najboljši casual in športni kosi, ki ostajajo v omari več sezon #nagradnaigra

Vsaka sezona prinese svežo energijo, nove zgodbe in navdihujoče trende, ki oblikujejo naš slog. Pomlad 2025 ni izjema – na modne brvi, mestne ulice in v naše omare prinaša sodoben minimalizem, funkcionalnost in estetiko, ki združuje trende s kakovostjo. A prava moda ni zgolj sledenje trendom, temveč ustvarjanje lastnega modnega sloga s skrbno izbranimi kosi.

Ko se dnevi daljšajo in narava prebuja, se prebuja tudi želja po prenovi in osvežitvi našega modnega sloga. RED by MANA prinaša prav to – novo definicijo vsakodnevne mode, ki ne sledi zgolj hitrim trendom, temveč ponuja brezčasne in funkcionalne kose, ki bodo z vami dlje kot le eno sezono.

Nova blagovna znamka RED by MANA prinaša svež veter v svet sodobne mode. Kolekcija, zasnovana za mlade, urbane posameznike, ki cenijo preplet elegance, udobja in trajnosti, bo od zdaj na voljo v posebnem kotičku RED v trgovinah MANA. Vsak kos je premišljeno oblikovan, da se lahko vključi v vašo garderobo in dopolni vaš vsakodnevni modni slog. S sodelovanjem v nagradni igri se potegujete za bon v vrednosti 100 evrov, ki ga boste lahko unovčili v trgovinah MANA. Pripravite se na pomlad, ko se v MANI sodobna estetika sreča s funkcionalnostjo, in odkrijte kolekcijo, ki trendov ne le dopolnjuje, ampak jih ustvarja.

Navdih iz sodobnega življenjskega sloga

RED by MANA ni le blagovna znamka, temveč odsev sodobnega življenjskega sloga – takšnega, ki združuje urbano estetiko z brezčasno eleganco. Navdih črpa iz mestnega utripa, ulične umetnosti, glasbe in kulture, ki oblikuje današnje generacije. Vsak kos pripoveduje zgodbo o spontanosti, ustvarjalnosti in samozavesti, obenem pa nosi sporočilo o premišljenem oblikovanju in odgovornem pristopu k modi.

Filozofija manj je več je vtkana v vsak detajl kolekcije. Namesto hitrih, minljivih trendov prinaša skrbno zasnovane kroje, ki ostajajo aktualni sezono za sezono. Preprostost se prepleta z dovršenimi detajli, ki omogočajo nešteto kombinacij – od vsakodnevnih sproščenih videzov do bolj sofisticiranih stilskih izrazov. Čiste linije, brezčasni kroji in subtilni detajli oblačila spremenijo v nekaj posebnega.

Čiste linije, brezčasni kroji in subtilni detajli so značilni za kolekcijo RED by MANA. Foto: Rok Deželak

Posebno pozornost kolekcija namenja izboru materialov. V ospredju so trajnostni, do kože prijazni naravni materiali, kot so bombaž, lan, viskoza in modal, ki zagotavljajo udobje. Paleta barv odseva povezanost z naravo in harmonijo – nežni pastelni toni in subtilne zemeljske barve ustvarjajo popolno ravnovesje med trendi in vsestranskostjo.

Z novo kolekcijo RED by MANA prihaja ekskluzivni modni kotiček v fizične trgovine MANA – prostor, kjer boste našli skrbno oblikovane modne kose, ki se lahko primerjajo s priljubljenimi svetovnimi modnimi znamkami. Izbirate lahko med casual in športno linijo.

Casual linija oblačil RED: prefinjena preprostost za vsak dan

Casual linija RED je zasnovana za vse, ki iščejo oblačilo, primerno tako za službene obveznosti, družabno življenje kot sproščene trenutke. Gre za linijo, ki v sebi nosi urbani duh, preplet funkcionalnosti in brezčasne estetike. Kosi so lahkotni, a prepoznavni, oblikovani z mislijo na prilagodljivost in udobje – idealni za tiste, ki želijo biti videti urejeni vsak dan.

Za linijo so značilne čiste linije in minimalistični kroji, ki jih dopolnjujejo subtilni detajli – od skrbno izbranih šivov do diskretnih potiskov in zanimivih tekstur. Barvna paleta se giblje v spektru naravnih, nevtralnih in pastelnih tonov, ki omogočajo preprosto kombiniranje in dajejo videzu prefinjeno umirjenost.

Materiali igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju kolekcije – izbrani so s poudarkom na trajnosti in prijetnem občutku na koži. Ekskluzivna prednost? Uporaba česanega bombaža, ki je bolj prijazen do kože, mehkejši na dotik in zagotavlja dolgotrajno kakovost.

Preverite modne kose casual linije.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Športna linija RED – dinamičen slog, ki sledi vašemu ritmu

RED by MANA ne pozablja na tiste, ki prisegajo na udobje in gibanje brez omejitev. Športna linija je oblikovana z mislijo na aktivne posameznike, ki cenijo svobodo gibanja in modni dizajn.

Posebnost te linije je uravnoteženost med funkcionalnostjo in estetiko. Kroji so prilagojeni tako, da omogočajo maksimalno gibljivost, ne da bi pri tem žrtvovali slog. Vsak kos je oblikovan z mislijo na udobje – mehki materiali se prilegajo telesu, a hkrati ohranjajo svojo strukturo. Uporabljeni materiali zagotavljajo prijeten občutek na koži in dolgotrajno obstojnost.

Športna linija je primerna za vse postave in različne priložnosti, saj združuje udobje, slog in prilagodljivost. V teh oblačilih boste pripravljeni na vse izzive dneva – naj bo to trening, sproščen sprehod po mestu ali preprosto trenutek, ko želite biti videti dobro in se počutiti udobno.

Preverite modne kose športne linije.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Obiščite kotiček RED v trgovinah MANA ter odkrijte modne kose, ki združujejo trende, funkcionalnost in kakovost.