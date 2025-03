Blagovna znamka Mana navdušila s kolekcijo za mlade – RED by Mana

Po 20 letih uspešnega delovanja je priljubljena slovenska blagovna znamka oblačil za vso družino včeraj v svoji trgovini v BTC premierno predstavila novost – kolekcijo modnih oblačil RED by Mana. Nova linija mladostnih oblačil vstopa na sceno z drzno vizijo in novim pristopom k dizajnu, ki temelji na filozofiji 'manj je več'. Z novo linijo nagovarjajo predvsem generacijo Y oziroma milenijce, brezčasni kroji in usklajena paleta barv pa ponujajo dobrodošlo dopolnitev garderobe modnih navdušencev vseh starosti.

Popolna kapsulna garderoba vključuje nekaj ključnih kosov – modnih klasik, ki jih je mogoče na različne načine kombinirati in nositi ob različnih priložnostih, hkrati pa je vedno videti šik in sveže. Prav filozofija 'manj je več' je bila vodilo pri ustvarjanju nove linije oblačil RED by Mana.

Pomladna kolekcija po vzoru kapsulne garderobe ponuja paleto modnih kombinacij za vsako priložnost.

Ekipa Mana in Janez Kavka, izvršni direktor za komercialo in član upravnega odbora družbe Metro d. d. Foto: MANA

"Blagovna znamka Mana je v več kot 20 letih postala zvest spremljevalec marsikatere družine, zdaj pa je napočil čas, da nagovori tudi mlade, nove generacije, ki imajo na modo svoj značilni pogled. Pri tem pa ostajamo zvesti ideji, da se moda začne z občutkom – oblačila morajo biti udobna, lahkotna in prilagojena življenjskemu slogu naših kupcev," je na premierni predstavitvi oblačil povedal Janez Kavka, izvršni direktor za komercialo, član upravnega odbora družbe Metro d. d.

Nov pristop k oblikovanju

RED by Mana je rezultat dela mlade Manine razvojne skupine oblikovalcev, ki jih navdihuje urbani stil, strast do ustvarjanja in želja po oblikovanju oblačil, ki ne sledijo pravilom, temveč jih postavljajo. Kolekcija črpa navdih iz ulične umetnosti, glasbe in mladinske kulture, s pogledom v prihodnost. Vsak kos združuje sodobno estetiko z odgovornim pristopom – od izbire materialov do same proizvodnje. Vsaka podrobnost ni le vizualno privlačna, ampak nosi tudi globlji pomen.

"RED oblačila odražajo nov pristop k oblikovanju – čiste linije, brezčasni kroji in subtilne podrobnosti, ki vsak kos naredijo edinstven. Kolekcija ponuja širok izbor minimalističnih modnih kosov iz naravnih materialov, kot so lan, bombaž in modal, ter usklajen nabor barv od nevtralnih pastelnih tonov do monokromatskih stilskih klasik," je strnila Iva Katalenič, Manina stilistka.

Eva Pakiž Foto: MANA

Dve liniji RED

Mana je blagovno znamko RED razdelila na dve liniji – casual in športno. RED Casual je moderna urbana linija, ki združuje funkcionalnost in sodoben dizajn ter kombinira izstopajoče modne kose z nevtralnimi in minimalističnimi modeli. Poudarek je na kakovostnih in naravnih materialih, brez potiskov ali z diskretnimi vzorci. Večina oblačil je izdelana iz česanega bombaža, ki ima bolj enakomerno in kakovostno prejo, je prijeten na dotik in trajnosten. Prevladujeta monokromatski videz ter nevtralne, pastelne in naravne barve.

RED športna linija je premišljeno oblikovana z osredotočenostjo na vsestranskost, udobje in vzdržljivost. To so oblačila, ustvarjena za vse vidike vsakdanjega življenja in za vse tipe postav. Vsaka podrobnost je skrbno zasnovana, da omogoča svobodo gibanja in maksimalno udobje, brez kompromisov pri slogu. Oblačila so izdelana iz kakovostnih materialov, ki so funkcionalni in enostavni za vzdrževanje.

Vizija blagovne znamke je nadaljnji razvoj in rast obsega ponudbe

Blagovna znamka RED je posebej izpostavljena v določenih delih trgovin Mana, z unikatno zasnovo interjerja, zato jo bodo kupci zlahka prepoznali. Premierna pomladna Casual kolekcija je trenutno na voljo v 38 izbranih slovenskih trgovinah, pa tudi na hrvaškem trgu. V Mani bodo seveda skrbno spremljali odzive kupcev in že v naslednjih mesecih načrtujejo širitev prodajnega programa.

Več informacij najdete na spletni strani: www.mana.si.

