Z oddajo Moj dragi zmore se je po odsotnosti zaradi bolezni in izdaji odmevne knjige na male zaslone vrnila priljubljena in vedno urejena voditeljica Nina Osenar Kontrec. Z Evo Cimbola sta bili nekoč sodelavki in tudi zaradi tega je bil tokratni Spotkast precej sproščen in nabit s čustvi.

Nina Osenar Kontrec je seveda tudi v tokratnem pogovoru spregovorila o svoji težki izkušnji in bolezni, sindromu kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom, ki jo je med domače stene prikovala za kar nekaj let. Bolezen je razumljivo močno vplivala ne samo nanjo, ampak na celotno družino, predvsem na moža Dejana Kontreca in njunega sinčka Marlona. Skrb za Nino, ki je na koncu vključevala tudi hranjenje in nošenje po hiši, je v celoti prevzel Dejan, za katerega Nina pravi, da je njen rešitelj.

Ljubezen opisuje tudi v knjigi V objemu življenja, kjer je delila svojo zgodbo z željo, da bi pomagala drugim, ki se soočajo s podobnimi težavami. Prav knjiga je povzročila tudi to, da je Nina veliko gostovala po Sloveniji in predstavljala vsebino knjige, a pri mnogih je naletela na odziv, da težko verjamejo, da jo je napisala sama, ker je napisana tako dobro in ima tako bogat jezik.

Ne občuti več vzgiba, da bi se morala zaradi etikete misice, s katero jo nekateri še označujejo, dokazovati. Foto: Jan Lukanović

Ne čuti več vzgiba, da se mora dokazovati

Še vedno se ji dogaja, da jo mnogi gledajo kot na misico, ki je pred leti tekmovala in zmagala na izboru Miss Hawaiian Tropic Slovenije. Pravi sicer, da ji po eni strani godi, da so ljudje navdušeni nad knjigo in da podajajo takšne odzive, po drugi strani pa priznava, da ima počasi dovolj, da se je še kar držijo podobne etikete. Hkrati poudarja, da ne čuti, da bi se morala zaradi tega dokazovati.

Nina je danes seveda precej drugačna kot Nina pred 22 leti, ko je začela svojo medijsko pot. "Škoda se mi zdi, da bi človek nekje stagniral. Nekaterim ljudem se to na žalost zgodi, da ostanejo nekje pri 20. In to je res škoda, ker je lepo, ko človek napreduje, raste in potem v srednjih in poznih letih, če jih doživi, deli svoje modrosti."

"Bila so leta brez intime in je to presneto lepa reč, da sva midva sploh obstala", je odkrito spregovorila o svojem zakonu. Foto: Jan Lukanović

Iskreno o letih brez intime

Nina je spregovorila tudi o precej intimnih stvareh, ki so se dogajale med zakoncema Kontrec v času bolezni. Opisala je najhujše trenutke in spregovorila tudi o tem, da je bil takrat njun odnos z Dejanom povsem drugačen, saj si nista delila trenutkov ljubezni, temveč je Nina večino časa preživela v postelji, nemočna. V tistih časih se Nina ni nikoli spraševala, ali jo bo Dejan zapustil, saj je kljub vsemu občutila njegovo ljubezen. "Treba je poudariti, da so to leta brez intime in da je presneto lepa reč, da sva midva sploh obstala. Midva sva živela kot dva cimra, kot bolnik in skrbnik."

Evo je zanimalo tudi, kako dva po takšni izkušnji ponovno najdeta ljubezen v smislu poželenja, dotikov in spolnosti. Sta si morala poiskati pomoč ali sta zmogla sama? "Ne, nisva poiskala pomoči, sama sva šla čez to. Nekako je bilo vse skupaj precej naravno. Sprva z jutranjim ritualom in najino kavico, potem z nežnimi dotiki, poljubi, objemi. Ko sva bila prvič intimna po toliko letih, se spomnim, da sem tako jokala. To je bil res ganljiv trenutek. Kot neko zavedanje, da zdaj sem pa res že nekoliko bolje, da mi dotiki že ugajajo, da mi človek že paše in mi še vedno paše. Da ga čutim bolj kot kadarkoli prej. In ko po toliko letih spet zaživiš intimno s človekom, ki je obdržal najin zakon, je bilo nekaj tako lepega. Tako je ta partnerski postal še lepši."

"Velik del moje ozdravitve je temeljil tudi na tem, da sem vedela, da je on z mano v dobrem in v slabem." Foto: Jan Lukanović

Spregovorila je tudi o tem, da je razmišljala, kako bi se zgodba razpletla, če bi si on v času njene bolezni poiskal tolažbo. Ali bi mu lahko oprostila? Ali bi mu zamerila? "Velik del moje ozdravitve je temeljil na tem, da sem vedela, da je on z mano v dobrem in slabem in da je tudi v tem slabem stoodstotno z menoj. Nikoli mi ni dal občutka, da se muči, da mu je težko, čeprav mu je bilo – in to zelo."

Predana veganka

Ob koncu nista pozabili na temo o zaščiti živali. Nina je namreč že vrsto let vegetarijanka, zadnja leta celo veganka. Opozorila je na določene nepravilnosti in krutosti, ki se dogajajo po klavnicah, in ob tem poudarila, da ne smemo razmišljati, da en posameznik ne more narediti sprememb. Poudarila je, da so veganske jedi zelo okusne in da danes v poplavi vseh mogočih informacij res ni več težko in drago pripravljati takšnih obrokov, sploh ker imamo lahko v zavesti, da ob tem res delamo dobro za naš planet, ki ga prepuščamo svojim najmlajšim. Kakšen je še njen pogled na ubijanje živali in zakaj je tako velika zagovornica tega, naj ne jemo in ubijamo živali, pa prisluhnite v Spotkastu.

Nina je v knjigi V objemu življenja delila svojo zgodbo z željo, da bi pomagala drugim, ki se soočajo s podobnimi težavami. Foto: Jan Lukanović

V Spotkast prihaja tudi Dejan Kontrec

Eva Cimbola je izrazila tudi željo, da bi jo zelo zanimal Dejanov pogled na njeno zgodbo. Kakšna čustva je on doživljal, kako se je spopadal s tem in koliko mu je pri tem pomagal šport. Vse to boste izvedeli že v prihodnji epizodi Spotkasta, ko prihaja Dejan Kontrec.

