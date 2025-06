Le Mans osvojil Ferrari s Kubico, Rossi ni videl cilja

Zmagovalec že 93. 24-urne dirke v Le Mansu je Ferrari. Osvojil je prvo, tretje in četrto mesto. V zmagovalnem dirkalniku so sedeli Phil Hanson, Robert Kubica in Yifei Ye. Znova te legendarne dirke ni uspe dokončati Valentino Rossi.

Robert Kubica Foto: Reuters Tretje leto zapored je najslovitejšo vzdržljivostno dirko na svetu dobil Ferrari. Uspelo mu je s tretjo različno posadko. S Ferrarijem s številko 83 so dirkali Phil Hanson, Robert Kubica in Yifei Ye. Na 93. Le Mansu bi Ferrari lahko celo dosegel trojno zmago, a je dirkalnika s številko 50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina in Nicklas Nielsen) in 51 (Alessandro Pier Guidi, James Calado in Antonio Giovinazzi) prehitel Porsche s številko 6 (Campbell-Estre-Vanthoor). Audi je bil zadnji, ki je v Le Mansu dosegel trojno zmago. To je bilo leta 2012.

Valentino Rossi Foto: Guliverimage Nekdanji motociklistični prvak Valentino Rossi, ki se zdaj preizkuša na avtomobilskih vzdržljivostnih dirkah, tudi letos ni končal slovite dirke. Nastopal je z ekipo WRT BMW in s sovoznikoma Ahmadom Al Harthyjem in Kelvinom van der Lindejem. Vzrok odstopa v nočnih urah so bile tehnične težave dirkalnika. Lani je Al Harthy zletel s steze in dirkalnik preveč poškodoval, da bi Rossijeva ekipa še lahko nadaljevala.