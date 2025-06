Nobene možnosti ni, da bi me predsednik vlade Robert Golob prepričal. Tako je pred koalicijskim srečanjem na temo obrambnih izdatkov odgovoril predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han na vprašanje o pričakovanjih pred sestankom vrha koalicije, pred katerim je v vladnih vrstah prišlo do ostrega spora zaradi Golobovega ravnanja na vrhu zveze Nato. Ta je sprejela zavezo, da bodo članice zavezništva izdatke za obrambo do leta 2035 postopno zvišale na pet odstotkov, ta cilj pa je bil omenjen tudi v gradivu za sejo vlade, ki je pred vrhom Nata brez razprave sprejela izhodišča o stališčih Slovenije.

Zakaj vihar v preteklih dneh?

Niti Matjaž Han niti koordinatorica Levice Asta Vrečko sicer dodatnih izjav pred današnjim sestankom nista dajala. Sta pa pred dnevi zatrjevala, da stranki ne pristajata na povečanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov. Na drugi strani je predsednik vlade Robert Golob ocenil, da je bilo iz koalicije slišati "ogromno nastopov za javnost". "Tisto, kar šteje, je, kaj je Sloveniji uspelo izpogajati. Vse drugo so igre za lastno javnost. Mi ne nastopamo, mi imamo odgovornost do državljank in državljanov," je poudaril Golob.

Sajovic umirja žogico

Obrambni minister Borut Sajovic je danes pred sestankom t. i. mini vrha koalicije ocenil, da je koalicija po štirih letih dozorela in da je večkrat dokazala, da se zna dogovoriti. Glede teme varnosti je dejal, da ni ne koalicijska ne opozicijska ter ne leva ne desna. Prepričan je, da bo koaliciji uspelo razrešiti vse nejasnosti glede načrtovanega višanja izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035, saj da je od tega odvisna kredibilnost vlade.

Minister za obrambo Borut Sajovic je opozoril na "viharne čase" in na to, da se bo treba potruditi, da se cilji iz resolucije o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 dosežejo. Foto: Ana Kovač

Opozoril je na "viharne čase" in to, da se bo treba potruditi, da se cilji iz resolucije o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 dosežejo. Ta dokument, za katerega so v državnem zboru večinsko glasovali v SD, v Levici pa ne, predvideva, da bo Slovenija še letos obrambne izdatke zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa na tri.

Zakaj sploh mini vrh?

Za sklic današnjega vrha se je premier odločil zaradi različnega razumevanja znotraj koalicije o sklepih vrha Nata in po tem, ko so v manjših koalicijskih strankah trdili, da naj ne bi bili seznanjeni z izhodišči za razpravo na vrhu Nata. Golob partnerje podrobneje seznanja s potekom pogajanj na vrhu Nata in o korakih pri pripravi akcijskega načrta glede investicij za izpolnitev ciljev na področju obrambe.