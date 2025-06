"Voditelji bodo obravnavali predlog generalnega sekretarja Nata o postopnem zviševanju obrambnih izdatkov po obstoječi definiciji Nata na raven 3,5 odstotka BDP predvidoma do leta 2032, kot tudi predlog, da začnejo takrat namenjati 1,5 odstotka BDP v vlaganja, povezana s širšo obrambo in varnostjo, kar bi skupaj predstavljalo pet odstotkov BDP. Ta zaveza bo pregledana predvidoma v letu 2029. Zaveza o postopnem zvišanju obrambnih izdatkov, ki so jo potrdili voditelji, bo predstavljala ključno mednarodno zavezo Republike Slovenije na obrambnem področju." Tako piše v vladnem dokumentu o slovenskem stališču pred sredinim vrhom Nata, pred katerim je nastal oster spor v koaliciji o višini obrambnih izdatkov, zaradi česar je premier Robert Golob danes napovedal sklic mini koalicijskega vrha.

Zaradi viharja v koaliciji mini vrh

Golob je med drugim dejal, da bo koalicijske partnerje seznanil s potekom pogajanj v okviru zavezništva. SD Matjaža Hana in Levica Aste Vrečko namreč nasprotujeta dvigu izdatkov na pet odstotkov.

Razkrit interni dokument

Ker je premier Golob danes predlagal, da se z vladnega gradiva o izhodiščih za udeležbo na vrhu Nata v Haagu umakne oznaka interno, smo za dokument zaprosili vladni urad za komuniciranje. Dokument ima datum 19. junij, ko je potekala tudi seja vlade, na kateri so bila sprejeta izhodišča.

Zaradi viharja v koaliciji je premier Golob napovedal mini vrh koalicije. Socialni demokrati Matjaža Hana in Levica Aste Vrečko namreč nasprotujeta dvigu izdatkov na pet odstotkov. Foto: STA

Zakaj več za obrambo?

"V luči zagotavljanja lastne in skupne varnosti v zaostrenih varnostnih razmerah v Evropi in tudi v luči sprejetih sklepov posebnega srečanja Evropskega sveta s 6. marca 2025 se Republika Slovenija zaveda, da moramo evropske zaveznice krepiti svoje lastne obrambne sposobnosti in odpornost", piše v dokumentu.

Ni samo obramba

Med izhodišči je še stališče, da Slovenija pri višanju izdatkov pozdravlja pristop, ki poudarja pomen širše varnosti in družbene odpornosti ter izpostavlja pomen prednostnega vlaganja v obrambne investicije za implementacijo Ciljev zmogljivosti Nata 2025 za Slovenijo.

Slovenija tudi s svojimi cilji

"Slovenija bo v skladu s sprejeto resolucijo o splošnem in dolgoročnem programu razvoja in opremljenosti Slovenske vojske do leta 2040 dosegla raven obrambnih izdatkov v višini dveh odstotkov v letu 2025 ter jih postopno povečala na raven treh odstotkov BDP do leta 2030," med drugim piše v dokumentu.

Zakaj vihar v koaliciji?

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko trdi, da v njeni stranki niso in nikoli ne bodo podprli zvišanja izdatkov za obrambo, da razprave o tej temi v četrtek na vladi ni bilo in da gre za zavezo predsednika vlade Goloba. Po koncu vrhu Nata v Haagu je potrdila, da so na vladi sprejeli izhodišča za udeležbo premierja na vrhu Nata, v katerih pa po njenih besedah ni pisalo, da bo Slovenija zvišanje izdatkov podprla. Spomnila je še, da Levica v državnem zboru ni podprla obrambne resolucije.

Premier Golob je v sredo pred vrhom Nata ocenil, da je bilo v zadnjih tednih iz koalicije slišati "ogromno nastopov za javnost". Foto: STA

Ogrožena socialna država?

Tudi Socialni demokrati Matjaža Hana so prejšnji petek posvarili pred negativnimi posledicami za evropske družbe zaradi zvišanja obrambnih izdatkov. Vlado so pozvali, naj predlog na vrhu Nata v Haagu zavrne. Dvig porabe naj bi ogrozil socialno državo in gospodarsko stabilnost. Stranka je sicer obrambno resolucijo v državnem zboru podprla, so se pa trije njeni poslanci vzdržali.

Šteje le izpogajano

Premier Golob je v sredo pred vrhom Nata dejal, da je bilo v zadnjih tednih iz koalicije slišati "ogromno nastopov za javnost". "Tisto, kar šteje, je, kaj je Sloveniji uspelo izpogajati. Vse drugo so igre za lastno javnost. Mi ne nastopamo, mi imamo odgovornost do državljank in državljanov," je poudaril Golob.

Po njegovem mnenju je odgovornost katerekoli slovenske vlade in njenega predsednika, da zagotovi varnost vsem prebivalcem Slovenije. "Slovenija je v tem trenutku po vseh mednarodnih lestvicah varna država. Naša odgovornost je, da zagotovimo, da to tudi ostane," je še dejal Golob.