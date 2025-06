Končni predlog o višanju izdatkov za obrambo, o katerem bodo odločali na prihajajočem vrhu Nata v Haagu, še ni dokončno oblikovan, zato so ugibanja za javnost lahko zavajajoča, so danes za medije sporočili iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba. Ob pomislekih v koaliciji premier poudarja, da ne bo višanja izdatkov na račun najranljivejših.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte v skladu s pozivi ZDA predlaga, da bi članice zavezništva do leta 2032 izdatke za naložbe neposredno v obrambo zvišale na 3,5 odstotka BDP, še 1,5 odstotka BDP pa bi namenile za naložbe, povezane z obrambo. Slovenija naj bi po neuradnih informacijah iz vladnih virov predlog podprla.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je vlada v četrtek soglasno sprejela izhodišča za udeležbo na vrhu Nata.

Sodeč po današnjih izjavah Socialnih demokratov in Levice v vladi ni konsenza glede Ruttejevega predloga. Tako v SD kot v Levici so javno zavrnili tovrstno višanje izdatkov in k temu pozvali tudi vlado. Pri tem sta obe stranki izrazili skrb, da bodo zaradi višjih stroškov za obrambo prikrajšani državljani.

Sanchez nasprotuje zvišanju podatkov

Na mednarodnem parketu je nestrinjanje z višanjem izdatkov doslej najbolj odkrito zavrnil španski premier Pedro Sanchez. Socialist, ki z Golobom goji tesne odnose, je v pismu Rutteju njegov predlog označil za nerazumnega in kontraproduktivnega. Španija je pred tem sicer zagotovila, da v Haagu ne bo vložila veta na nobeno odločitev.

Golob: Obrambnih izdatkov ne bomo višali na račun najranljivejših

"Edino, k čemur se vlada danes lahko zaveže, je, da bo do leta 2030 za krepitev odpornosti in varnosti države namenila tri odstotke BDP, pri čemer bo vsaj en odstotek namenjen projektom z dvojno rabo," so sporočili iz kabineta. Gre za zavezo, ki jo je nedavno sprejel DZ v okviru resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040.

"Vlada obrambnih izdatkov ne bo višala na račun rezanja dosedanjih zatečenih pravic katerekoli skupine, še najmanj pa na račun najbolj ranljivih skupin prebivalstva," so ob tem povzeli Golobova stališča.

Slovensko delegacijo, ki se bo udeležila zasedanja zavezništva v torek in sredo, bo vodil Golob, člana delegacije bosta tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Borut Sajovic.