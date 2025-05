Po jutru se dan pozna, zato je zajtrk eden izmed pomembnejših delov vsake jutranje rutine. Z njim boste dobili energijo za ves dan. Izberite bogate sestavine, ki vas bodo nasitile in vam dale moči. Odličen primer so ovseni kosmiči, ki jih lahko v svoj obrok vključite na mnogo različnih načinov. Eden izmed njih so pečeni ovseni kosmiči z banano in borovnicami, katerih priprava je preprosta in hitra. V nadaljevanju vam razkrivamo recept.