Kako pripraviti pesto kot Italijani?

Pesto je v Italiji ena izmed najbolj priljubljenih omak, katere korenine segajo v Genovo, kjer so zmešali baziliko s pinjolami in preostalimi sestavinami. Ta okusna omaka je znana predvsem po svojem aromatičnem okusu, ki se mu marsikdo ne more upreti. Italijani dodajajo pesto na testenine, popečene kruhke pa tudi na zelenjavo. Priprava domačega pesta je preprosta, z njo boste v svoji kuhinji ustvarili pravo italijansko vzdušje.