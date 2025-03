Hiter in slasten obrok, ki si ga lahko privoščite po vadbi

Eno izmed vsestranskih živil je vsekakor ajdova kaša. Je izjemno hranljiva in se poda tako v slane kot v sladke jedi. Med tem tudi v solate, saj se zaradi svojega okusa, ki spominja na oreščke, lepo dopolnjuje s svežo zelenjavo in kremasto feto. Takšna solata je osvežilna ter bogata z vlakninami in beljakovinami, zato je odlična izbira za kosilo, večerjo ali hranljiv obrok po vadbi.